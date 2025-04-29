13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.'nın (24) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin yanı sıra hırsızlıktan da suç kaydı olduğu belirlenen M.A., kısa sürede yakalanırken, sattığı uyuşturucu maddelerin bir dükkanda muhafaza edildiği belirlendi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.