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13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu

13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu

10:4129/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
IHA
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13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, bir miktar esrar maddesi, bir hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.
13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, bir miktar esrar maddesi, bir hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 24 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu maddeleri bir dükkanda gizlediği öğrenilen şüpheliden 13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.'nın (24) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin yanı sıra hırsızlıktan da suç kaydı olduğu belirlenen M.A., kısa sürede yakalanırken, sattığı uyuşturucu maddelerin bir dükkanda muhafaza edildiği belirlendi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




#izmir
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