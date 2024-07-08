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13 ilde 'SİBERGÖZ-50' operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

13 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-50" operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.

08:12 - 8/07/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde "SİBERGÖZ-50" operasyonları düzenlendi.

13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-50” operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.

#Adana
#Diyarbakır
#Mersin
#Gaziantep
#İstanbul
#Amasya
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