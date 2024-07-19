13 yaşındaki Esmanur Kur'an-ı Kerim'i bir günde ezbere hatmetti

Hafızlık eğitimini tamamlayan Esmanur Şeker, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda sabah namazının ardından başlayarak yatsı namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatim etti. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Yavuz Mutlu, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu öğreticileri, Kur'an kursu talebeleri ve ailesinin katılımı ile icazet ve hatim duası merasimi yapıldı.
Hatmi Şerifi tamamlamanın mutluluğu gözlerinden okunan Hafize Esmanur Şeker duygularını şu şekilde ifade etti: