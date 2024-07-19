|
Gündem

13 yaşındaki Esmanur Kur'an-ı Kerim'i bir günde ezbere hatmetti

Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 13 yaşındaki Esmanur Şeker bir günde Kur'an-ı Kerimi ezber olarak okuyarak hatim etti.

09:25 - 19/07/2024 Cuma
IHA
Arşiv
Arşiv

Hafızlık eğitimini tamamlayan Esmanur Şeker, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda sabah namazının ardından başlayarak yatsı namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatim etti. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Yavuz Mutlu, Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu öğreticileri, Kur'an kursu talebeleri ve ailesinin katılımı ile icazet ve hatim duası merasimi yapıldı.


Hatmi Şerifi tamamlamanın mutluluğu gözlerinden okunan Hafize Esmanur Şeker duygularını şu şekilde ifade etti:


“Yaklaşık 2 yıl içerisinde hafızlığımı tamamladım. Hocalarımdan Allah Razı olsun. Rabbin hatim etmemi nasip ettiği için hamt-u Senalar olsun. Hafızlık eğitimim süresince her zaman yanımda olan değerli hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum”



#Kur'an-ı Kerim
#Erzincan
#hatim
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? 109. dönem...