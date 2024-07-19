13 yaşındaki Esmanur Kur'an-ı Kerim'i bir günde ezbere hatmetti

“Yaklaşık 2 yıl içerisinde hafızlığımı tamamladım. Hocalarımdan Allah Razı olsun. Rabbin hatim etmemi nasip ettiği için hamt-u Senalar olsun. Hafızlık eğitimim süresince her zaman yanımda olan değerli hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum”