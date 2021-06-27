Gündem 13 yaşındaki kız üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
TEKİRDAĞ

13 yaşındaki kız üvey annesini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kız çocuğu E.N.O. (13), tartıştığı üvey annesi Z.O.'yu (56), İngiliz anahtarı ile darbettikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan E.N.O., İstanbul'un Silivri ilçesinde yakalandı.

Haber Merkezi DHA
13 yaşındaki kız üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
13 yaşındaki kız üvey annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Fabrika işçisi İ.O., gece vardiyasının ardından sabah saatlerinde evine döndüğünde yatıp, uyudu. Bugün saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İ.O.'nun ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlenerek, cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından İ.O.'nun kızı olan E.N.O.'nun da evde olmadığının tespit edilmesi sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

TAKSİCİ İHBAR ETTİ


İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine, çalışma başlatan polis, taksiyi İstanbul Silivri ilçesinde durdurarak, E.N.O.'yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.N.O.'nun polisteki ilk ifadesinde, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darbettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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