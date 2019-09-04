Gündem 1344 hakim ve savcı mahkum oldu
POLİTİKA

1344 hakim ve savcı mahkum oldu

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 15 Temmuz’un ardından 3 bin 495 hakim ve savcı hakkında FETÖ’den dava açıldığını söyledi. Bunlardan bin 344’ü mahkum olurken 534’ü ise beraat etti. Bin 617 kişi hakkındaki yargılama sürüyor. FETÖ üyeliğinden mahkum olan yüksek yargı üyesinin sayısı ise 106.

Osman Özgan Yeni Şafak
İsmail Rüştü Cirit
İsmail Rüştü Cirit

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olmak suçundan 3 bin 495 hakim ve savcı hakkında dava açıldığını söyledi. Cirit, 106 eski yüksek yargı üyesinin de FETÖ üyeliğinden mahkum olduğunu belirtti.

Cirit, önceki gün gerçekleşen adli yıl açılış töreninde, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yargılamalarla ilgili bilgi verdi. Cirit, FETÖ ile mücadele kapsamında eski yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 178 kişi hakkında fezleke düzenlendiğini, bunlardan 175 kişi hakkında dava açıldığını belirtti. Bu davalardan bir kişinin beraat ettiğini, bir kişi hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini kaydeden Cirit, "106 eski yüksek yargı üyesi FETÖ üyeliğinden mahkum oldu. 67 kişinin yargılaması ise devam ediyor" dedi.

4 BİN 561 KİŞİYE SORUŞTURMA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılardan 4 bin 561 kişi hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığını belirten Cirit, bunlardan 3 bin 495'i hakkında dava açıldığını bildirdi. Cirit, yapılan yargılama sonucunda bin 344 sanığın mahkum olduğunu, 534'ünün ise beraat ettiğini ifade etti. Cirit, toplamda bin 617 kişinin yargılamasının ise devam ettiği kaydetti.

İŞ YÜKÜNÜ İSTİNAF ALDI

Cirit, 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçen ve kamuoyunda istinaf mahkemeleri olarak bilinen bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'daki dosya sayılarına da değindi. Cirit, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesinin ardından 2015 yılı sonu itibarıyla Yargıtay’a gelen toplam dosya sayısı 1 milyon 4 bin 281 iken, bu sayının 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 276 bin 379'a düştüğünü kaydetti.

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İKİ YILA İHTİYAÇ VAR

Bazı hukuk daireleri şu an postaya çalışır hale geldiğini söyleyen Cirit, Yargıtay Ceza dairelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise arşivlerde bekleyen dosyaların tamamen bitirilebilmesi için iki yıla daha ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Buna karşın istinaf mahkemelerinin arşivlerindeki dosyaların büyük bir hızla arttığına dikkat çekerek, 2017 yılı sonunda bölge adliye mahkemelerinde devreden dosya sayısının 183 bin 40 olduğunu, 2018'de ise bu sayının 453 bin 567'ye yükseldiğini vurguladı.

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