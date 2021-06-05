Gündem 14 ilde FETÖ operasyonu 25 kişi gözaltına alındı
AĞRI

14 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Doğu Anadolu Bölgesi Güncel Mahrem Yapılanması ve Para Trafiğinin Deşifresine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 3’ü tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
14 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı
Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihinde, Ağrı merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Doğu Anadolu Bölgesi Güncel Mahrem Yapılanması ve Para Trafiğinin Deşifresine yönelik 25 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu
Ağrı merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 25 kişiden 13’ü bulundukları illerde ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, işlemleri yapılan 12 şahıstan 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 Haziran’da adli makamlara çıkarılan 5 şahıstan 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı merkezli gerçekleştirilen operasyonda örgüte dağıtılacak yüklü miktarda paraya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Türkiye'nin girişimleri sonucu Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı
DÜNYA
Türkiye'nin girişimleri sonucu Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı

'Garson' kod adlı gizli tanık anlattı: 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 kişi tutuklandı
GÜNDEM
'Garson' kod adlı gizli tanık anlattı: 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Abone Ol Google News
Arılar minibüsü istila etti

Arılar minibüsü istila etti

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.
Tazminat ödenecek

Tazminat ödenecek

​Hayvanı olan çiftçi için önemli karar.
135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiyenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

"İnsanlığın ortak meselesi olan çevrenin korunması tercih değil zorunluluktur"

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.
Denizden klozet çıktı

Denizden klozet çıktı

​Kuşadası'nda şaşırtan görüntü.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı.
KCK şeması açığa çıktı

KCK şeması açığa çıktı

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.
Münbiç bizi bekliyor

Münbiç bizi bekliyor

​Aşiretler PKK'ya karşı ortak bildiri yayımladı.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

Yetmiş emekli amiral ifade verdi.
Üretim kapasitesi katlandı

Üretim kapasitesi katlandı

Otuz ülkeye yapılan ihracatın iki katına çıkması bekleniyor.
Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

​Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.