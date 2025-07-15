15 Temmuz Çanakkale ruhunun bir yansıması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, 15 Temmuz’un Çanakkale ruhunun 21. yüzyıldaki yansıması olduğunu söyledi. Erenoğlu, gençleri milli irade bilinci ve vatan sevgisiyle yetiştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz’un Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve toplumsal huzuruna yönelik topyekûn bir saldırı olduğunu söyledi. Erenoğlu, bu hain darbe girişiminin, aynı zamanda milletin yazdığı destansı bir direnişin ve birlik bilincinin de adı olduğuna dikkat çekti.
İRADE MİLLETİNDİR ASLA TESLİM EDİLEMEZ
“Çanakkale’de nasıl ki ‘Çanakkale geçilmez!’ denildiyse, 15 Temmuz’da da ‘İrade milletindir, asla teslim edilemez!’ denildiğini” ifade eden Erenoğlu, tanklara karşı göğsünü siper eden, F-16’lara karşı meydanları dolduran milletin demokrasiyi ve özgürlüğü tüm dünyaya savunduğunu vurguladı. Erenoğlu, “Bu destansı direniş, milletimizin tarih boyunca taşıdığı istiklal ve istikbal aşkının, Çanakkale ruhunun 21. yüzyıldaki tezahürüdür” dedi.
MİLYONLAR VESAYET ZİHNİYETİNİ TARİHE GÖMDÜ
Cumhurbaşkanının çağrısıyla meydanlara inen milyonların sadece bir darbe girişimini değil, vesayet zihniyetini de tarihin çöplüğüne gömdüğünü dile getiren Erenoğlu, 15 Temmuz’un egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Erenoğlu, “Bu, siyasi görüşü, yaşam tarzı, toplumsal konumu ne olursa olsun, ortak değerlerde buluşabilen bir milletin gücünün göstergesidir” ifadelerini kullandı.
İLLEGAL YAPILANMALARLA MÜCADELE VAZGEÇİLMEZ
Bu kalkışmanın, milli iradenin yanı sıra kurumsal liyakat, toplumsal bilinç, medya okuryazarlığı ve ortak vicdanın önemini gösterdiğini vurgulayan Erenoğlu, devlet kurumlarının adalet ve şeffaflık temelinde işlemesinin, illegal yapılanmalarla kararlı mücadelenin vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Gençlerimiz geleceğin teminatı
Erenoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, 15 Temmuz’un tarihsel derslerini unutmadan, gençleri vatan sevgisi, milli irade bilinci ve özgürlük sorumluluğuyla yetiştirme kararlılığında olduklarını ifade etti. Üniversitelerin bilgi çağında dezenformasyonla mücadelede de önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Erenoğlu, “Eleştirel düşünme, doğru bilgiye ulaşabilme ve siber güvenlik bilinci, bireylerin ve toplumun ayakta kalabilmesi için hayati yetkinlikler hâline gelmiştir” dedi. “15 Temmuz, Çanakkale’den devraldığımız milli ruhla, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini yeniden tüm dünyaya ilan ettiği gündür” diyen Erenoğlu, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, demokrasinin teminatı olan gençleri tarih şuuru, bilimsel yeterlilik ve yüksek karakterle donatmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.