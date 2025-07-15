15 Temmuz Çanakkale ruhunun bir yansıması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz’un Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve toplumsal huzuruna yönelik topyekûn bir saldırı olduğunu söyledi. Erenoğlu, bu hain darbe girişiminin, aynı zamanda milletin yazdığı destansı bir direnişin ve birlik bilincinin de adı olduğuna dikkat çekti.





İRADE MİLLETİNDİR ASLA TESLİM EDİLEMEZ

“Çanakkale’de nasıl ki ‘Çanakkale geçilmez!’ denildiyse, 15 Temmuz’da da ‘İrade milletindir, asla teslim edilemez!’ denildiğini” ifade eden Erenoğlu, tanklara karşı göğsünü siper eden, F-16’lara karşı meydanları dolduran milletin demokrasiyi ve özgürlüğü tüm dünyaya savunduğunu vurguladı. Erenoğlu, “Bu destansı direniş, milletimizin tarih boyunca taşıdığı istiklal ve istikbal aşkının, Çanakkale ruhunun 21. yüzyıldaki tezahürüdür” dedi.





MİLYONLAR VESAYET ZİHNİYETİNİ TARİHE GÖMDÜ

Cumhurbaşkanının çağrısıyla meydanlara inen milyonların sadece bir darbe girişimini değil, vesayet zihniyetini de tarihin çöplüğüne gömdüğünü dile getiren Erenoğlu, 15 Temmuz’un egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Erenoğlu, “Bu, siyasi görüşü, yaşam tarzı, toplumsal konumu ne olursa olsun, ortak değerlerde buluşabilen bir milletin gücünün göstergesidir” ifadelerini kullandı.





İLLEGAL YAPILANMALARLA MÜCADELE VAZGEÇİLMEZ

Bu kalkışmanın, milli iradenin yanı sıra kurumsal liyakat, toplumsal bilinç, medya okuryazarlığı ve ortak vicdanın önemini gösterdiğini vurgulayan Erenoğlu, devlet kurumlarının adalet ve şeffaflık temelinde işlemesinin, illegal yapılanmalarla kararlı mücadelenin vazgeçilmez olduğunu belirtti.





Gençlerimiz geleceğin teminatı