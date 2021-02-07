​15 Temmuz’daki rolünüzü unutmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD var” sözlerine yanıt Washington’dan cevap geldi. ABD, “İddia gerçek dışı” açıklaması yaptı. Ancak gerçekler hiç de öyle değil. ABD, askeri, gizli servisi, sivil toplum kuruluşu ve basınıyla, sürecin hazırlanmasında ve darbe girişiminde aktif rol aldı.

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DARBECİLERİN SİLAHI İNCİRLİK’TEN GİTTİ

Bunun en büyük göstergelerinden birisi İncirlik’te yaşananlar oldu. Darbe girişiminden önce üste FETÖ’cü Tuğgeneral Hasan Polat ile ABD’liler arasında 12 sır toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar Türk basınında birçok kez haber yapılmasına rağmen ABD’den ne açıklama geldi, ne de yalanlama. İncirlik, darbeci katılan askerlere lojistik sağlanmasında da kritik rol oynadı. 15 Temmuz’da Malatya’ya inen 8 kargo uçağındaki silah ve bombalar İncirlik’ten alındı.

ATILAN BOMBALARDA ABD’NİN DE PAYI VAR

Ankara’da millet yağdırılan bombalarda da ABD’nin payı vardı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde İncirlik’ten kalkan bir tanker uçak, gece boyunca Ankara’yı bombalayan F-16’lara 6 kez havada yakıt ikmali yaptı. Üslerde konuşlu F-16 uçaklarına, darbeci uçakları düşürme yetkisiyle kalkış emri verilmesine rağmen darbeciler aleyhine İncirlik’ten tek bir uçak bile kalkmadı.

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Hasan Polat

AKINCI’DAN SONRA İNCİRLİK

İncirlik’in faaliyetleri sadece bununla da sınırlı kalmadı. Ankara’daki Akıncı Üssü’nden sonra darbecilerin ikinci koordinasyon merkezi İncirlik oldu. Türkiye’de yaşanan gelişmeler buradan ABD’ye dakika dakika aktarıldı.

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CIA de işin içinde

ABD’nin o gece oynadığı rol sadece bununla da sınırlı kalmadı. CIA ajanı Henri Barkey, darbecilerle ABD arasındaki koordinasyonu bizzat İstanbul’da Büyükada’da kaldığı otelden sağladı. Daha sonra hakkında iddianame hazırlanan Barkey’in darbe girişimi öncesinde Adana, İstanbul ve Diyarbakır’da sır görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

15 Temmuz’da Malatya’ya inen 8 kargo uçağındaki silah ve bombalar İncirlik’ten alındı.

Erdoğan’ın yerini Amerika söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde de ABD’liler sahnedeydi. Güvercinlik 1. Kara Havacılık Alayı’nda Bakım Tabur Komutanı olan Yarbay Murat Bolat, savcıya yaptığı itirafta “Ekip Marmaris’te bulunamaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın yer tespiti ve net konum tespitini Amerikalılardan isteyeceklerdi” ifadelerini kullandı.

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KONUMU DAKİKA DAKİKA BİLDİRDİ

Gerçekten de o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaldığı otelde bulamayan darbecilerin imdadına ABD yetişti. CIA’nın arka bahçelerinden birisi olan özel istihbarat ve araştırma kuruluşu Stratfor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının yerini tespit ederek konum bilgilerini dakika dakika sosyal medyadan paylaştı. Aynı Stratfor, o gece “Erdoğan, Almanya’dan sığınma talebinde bulundu”, “Askerler yönetimi ele geçirerek kontrolü sağladı” gibi sansasyonel açıklamalarla darbeye destek verdi.

Beyaz Saray’da iki yüzlü siyaset

Beyaz Saray da, 15 Temmuz’da ikiyüzlü bir siyaset izlemişti. ABD adına ilk açıklama darbe girişimin bastırılmasından sonra gelmişti. Darbe girişiminden saat 22.00 civarında haberdar olan ABD’den ilk açıklama 23.57’de geldi. Moskova’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çok cılız bir açıklama ile adeta darbeyi desteklediklerini hissettirdi.

‘ENDİŞELİYİZ’ AÇIKLAMASI YAPILDI

Bu açıklamada ne demokrasi vurgusu ne de seçilmiş hükümete destek vardı: “Türkiye’de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum.” ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmıştı. 4 kişinin öldüğü olayların başlamasının ardından Türkiye tarafından yapılan ‘endişeliyiz’ açıklaması, ABD’de yankı uyandırdı. 15 Temmuz gecesi ‘Erdoğan Almanya’dan sığınma istedi’ yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına “şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etti. Türkiye’nin beklediği açıklama darbe girişimi savuşturulduktan sonra geldi. Türkiye saatiyle 02.05’te Beyaz Saray ve ABD Dışişleri’nden eş zamanlı bir açıklama geldi: “Görüşmede, Türkiye’de tüm tarafların seçilmiş hükümeti desteklemesi gerektiği ifade edilmiştir.” Darbe gecesinin ertesi günü 16 Temmuz’da ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik ekibini topladı. Bu toplantıdan sonra ABD Başkanı Obama, ülkesinin Türkiye’deki demokratik yollarla seçilmiş, sivil hükümete ‘sarsılmaz desteğini’ vurguladı ancak ABD’den hiçbir zaman darbe karşıtı güçlü bir destek gelmedi.

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‘Bizim çocuklar’

ABD darbedeki rolünü itiraf etmişti. “Darbe kalkışmasının arkasında kim var?” sorusuna en net yanıtı veren ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell’in Özel Kalem Müdürü olan Lawrence Wilkerson, CIA Direktörü John Brennan’ı işaret etti. CIA Başkanı John Brennan’a ise darbeyi bilip bilmedikleri sorulduğunda, Brennan: “Erdoğan karşıtlığından haberdardık” diyerek CIA’in darbe kalkışmasından haberdar olduğunu açık etti. Ortadoğu’daki ABD operasyonlarını yöneten CENTCOM’un komutanı General Joseph Votel ise darbe kalkışmasının arkasındaki gücün ABD olduğu iddialarına en net cevabı veren isim oldu. General Votle yaptığı açıklamada, “ABD’nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı” ifadelerini kullanarak FETÖ’cü darbecilerle yakın çalıştıklarını açıkladı. Votel, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ikili ilişkiler adına ‘endişeli’ olduklarını belirtti.