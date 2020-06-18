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Gündem 150 lira için cinayete kurban giden Afgan uyruklu çoban kimsesizler mezarlığına defnedildi
KARAMAN

150 lira için cinayete kurban giden Afgan uyruklu çoban kimsesizler mezarlığına defnedildi

Karaman’ın Çoğlu köyünde 150 lira için cinayete kurban giden 19 yaşındaki Afganistan uyruklu çobanın cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedildi. Çoban Abdulhalil Özbek’in cenaze namazına Konya’da yüksek lisans eğitimi gören köylüsü Kazımoğlu Hayatullah da katılarak, mezar taşına adını yazdı.

Haber Merkezi İHA
Çoban Abdulhalil Özbek kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Çoban Abdulhalil Özbek kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Konya’da otopsi işlemleri tamamlanan Abdulhalil Özbek’in cenazesi, yakınlarının Karaman’da defnedilmesi talebi üzerine şehre getirildi. Özbek için Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığı içinde cenaze namazı kılındı. Özbek’in cenaze namazına görevliler dışında Konya’da yüksek lisans eğitimi gören köylüsü Kazımoğlu Hayatullah katıldı. Namazın kılınmasının ardından Özbek’in cenazesi mezarlık içinde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi. Hayatullah, cenaze defnedildikten sonra mezar başında dua ederken, mezar taşına da Özbek’in adını kendisi yazdı.

İHA
Çoban Abdulhalil Özbek kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Jandarma cinayeti kısa sürede aydınlattı

  • Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Abdulhalil Özbek’in biranda ortadan kaybolması üzerine jandarma, AFAD ve köylüler arama çalışması başlattı. Özbek’in cesedi kaybolduktan bir gün sonra Sığırkuyusu mevkisinde koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda çobanın tabancayla beş el ateş edilerek öldürüldükten sonra cesedinin 30 metre sürüklenerek kuyuya atıldığı tespit edildi.

Olayın cinayet olduğunun anlaşılması üzerine jandarma, köyde Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar M.E. ve M.C.’nin jandarmada verdikleri ifadelerinde, çoban Abdulhalil Özbek ile 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, tabanca ile beş el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf etti. İki cinayet zanlısı, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

İHA

İHA
Çoban Abdulhalil Özbek kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İHA

İHA

İHA
Çoban Abdulhalil Özbek kimsesizler mezarlığına defnedildi.
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