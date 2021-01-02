Gündem 155i arayan Rabiaya polisten doğum günü sürprizi
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155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Rabia Güran, sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, kendisinin doğum günü için pasta alacak babasına izin istedi.

Haber Merkezi DHA
Sürpriz yaptılar
Sürpriz yaptılar

Bunun üzerine ekipler, pasta ve çeşitli hediyelerle Rabia’nın evine giderek sürpriz yaptı.
Kurtalan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Rabia, bugün doğum günü olduğunu ve babasının pasta almayı unuttuğu için dışarı çıkması gerektiğini söyledi.

Durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’ın talimatıyla ekipler doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle Rabia’nın evine gitti.

DHA
Polisten sürpriz

Mutluluğu gözlerinden okundu

Karşısında polisleri ve doğum günü pastası gören Rabia’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük Rabia, anne ve babasının pasta almayı unuttuğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de 155’i aradığını belirterek, "Babam için izin istedim. ‘Neden’ diye sorduklarında, ‘bugün benin doğum günüm, babam bana pasta alacak’ dedim. Bunun üzerine polis ağabeylerim bana pasta ve hediyeler getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum" dedi. Güran ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti.

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