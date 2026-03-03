160 küçük mezar

Terör Devleti İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump’ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor" dedi.