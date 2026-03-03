Yeni Şafak
160 küçük mezar

160 küçük mezar

04:003/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi.
İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in okulda katlettiği 160 çocuk için hazırlanan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ın vaat ettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor" dedi.

Terör Devleti İsrail'in okul katliamında şehit olan ilkokul öğrencisi kız çocukları defnedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump’ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor" dedi.



