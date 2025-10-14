Yeni Şafak
17. İyilik Gemisi Gazze'ye uğurlanıyor

12:5114/10/2025, Salı
Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazze yıkılmadı, teslim olmadı. Gazze, yeniden ayağa kalkacaktır" açıklamasında bulundu. Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

"İyilik Gemisi"ne yüklendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi.


Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı.

8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.


Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 12.30'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.


Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.


#Gazze
#İnsani Yardım
#Türkiye
