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174 oy farkla bitmişti: Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi. AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kurukaya yaptığı açıklamada "Söz konusu karar İl Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

00:30 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:47 - 5/04/2024 Cuma
AA
Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.
Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade eden Kurukaya, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek, seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere, yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar, İl Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir."

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın, İlçe Seçim Kurulunun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük." ifadelerini kullandı.



#AK Parti
#Ardahan
#Seçim
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