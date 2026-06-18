19 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak.

Güneşli günler yerini kara bulutlara ve sağanağa bırakıyor. Yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları 3 ila 4 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu haritasını güncelledi. 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması isteniyor.

19 ile sel uyarısı

MGM; yağışların kuvvetli olacağı Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sel uyarısı yaptı.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu riski var. Sıcaklıklar 23 dereceye kadar gerileyecek.

İstanbul'da cuma günü kısa süreli yağış geçişi bekleniyor. İzmir'de ise sadece bazı ilçelerde yağış görülecek.

Serin ve yağışlı hava etkisini çok sürdürmeyecek. Düşen hava sıcaklıkları, hafta sonuyla birlikte yeniden artışa geçecek.







