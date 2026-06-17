Meteoroloji açıkladı: Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görülecek

"Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı"





Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını belirten Çelik, "Gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiseleri görülebilir. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.





Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağını dile getiren Çelik, yarın 3-4 derece düşecek hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yeniden artacağını ifade etti.