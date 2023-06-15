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AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı.
İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.
Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.
- Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması zor görünüyor. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor.
Bir ilde iki ilçe yarışıyor: Ünye ve Fatsa
67'den 81'e çıktı
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.