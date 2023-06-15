Kahta

, 128 bin 961 nüfusuyla il olmayı bekleyen ilçeler arasında yer alırken,

Edremit

ise 167 bin 901 nüfusuyla bu listeye dahil ediliyor. Hem tarihi hem de turistik açıdan zengin olan Edremit, bölgenin cazibe merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor.

Polatlı