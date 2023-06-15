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AK Parti hazırlıklara başladı: 19 ilçe il oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yeni il ve ilçelere yönelik düzenlemeyi hazırladı.

12:10 . 15/06/2023 Perşembe
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AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı.

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

  • Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması zor görünüyor. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor.
İl olmayı bekleyen ilçelerin listesi yeniden gözler önüne serildi. Bu ilçeler nüfus yoğunluklarıyla diğerlerinden ayrışıyor.
Midyat
, 120 bin 69 nüfusuyla il olmayı bekleyen ilçeler arasında yer alıyor. Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Midyat, bölgenin önemli bir merkezi konumunda bulunuyor. Benzer şekilde, 117 bin 739 nüfusuyla Yüksekova da il statüsüne yükselmeyi bekleyen ilçeler arasında yer alıyor. Terörle mücadelede önemli bir rol üstlenen Yüksekova, güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip.
Kahta
, 128 bin 961 nüfusuyla il olmayı bekleyen ilçeler arasında yer alırken,
Edremit
ise 167 bin 901 nüfusuyla bu listeye dahil ediliyor. Hem tarihi hem de turistik açıdan zengin olan Edremit, bölgenin cazibe merkezlerinden biri olarak göze çarpıyor.
Polatlı
ise 128 bin 378 nüfusuyla il statüsüne yükselmeyi arzulayan ilçeler arasında bulunuyor.

Bir ilde iki ilçe yarışıyor: Ünye ve Fatsa

Ordu'ya bağlı
Ünye ve Fatsa
ilçeleri yıllardır il olma yarışında bulunuyor.
Ergani, Kozan, Cizre, Elbistan, Konya Ereğli, Lüleburgaz, Bandırma, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Erciş, Karadeniz Ereğli, Manavgat, İskenderun, Siverek, Çorlu, İnegöl, Alanya ve Tarsus
gibi ilçeler de il olmayı bekleyenler arasında yer alıyor. Bu ilçeler, nüfus büyüklüğü ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çekiyor.

67'den 81'e çıktı

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.




#AK Parti
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