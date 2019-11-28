Gündem 2 bin 500 suçlu yakalandı
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2 bin 500 suçlu yakalandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Operasyonu” düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyon görüntüsü
Operasyon görüntüsü

7 bin 800 ekiple 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda 6 bin 66 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan bin 19 hükümlü yakalandı. Aranan bin 527 kişinin de yakalanmasıyla adli mercilere sevk edilenlerin sayısı 2 bin 546 oldu.

17 KATİL, 37 SAPIK KISKIVRAK

  • Adliyeye sevk edilenler arasında adam öldürmek suçundan 17, hırsızlıktan 258, yaralama suçundan 373, cinsel suçlardan 37, yağma suçundan 45, dolandırıcılıktan 85, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 88, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten 30, FETÖ/PDY’den 11, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu.

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Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı
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Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı

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Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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