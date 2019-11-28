2 bin 500 suçlu yakalandı

7 bin 800 ekiple 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda 6 bin 66 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan bin 19 hükümlü yakalandı. Aranan bin 527 kişinin de yakalanmasıyla adli mercilere sevk edilenlerin sayısı 2 bin 546 oldu.

17 KATİL, 37 SAPIK KISKIVRAK

Adliyeye sevk edilenler arasında adam öldürmek suçundan 17, hırsızlıktan 258, yaralama suçundan 373, cinsel suçlardan 37, yağma suçundan 45, dolandırıcılıktan 85, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 88, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten 30, FETÖ/PDY’den 11, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 kişinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu.