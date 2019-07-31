Gündem 2 milyon liraya alınan levhaları çalıp 900 bin liraya hurdacıya satmış
3. SAYFA

Tekirdağ haber: 2 milyon liraya alınan levhaları çalıp 900 bin liraya hurdacıya satmış

2 milyon liraya alınan levhaları çalıp 900 bin liraya hurdacıya satmış

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir firmanın Bulgaristan'dan ithal ettiği 2 milyon TL değerindeki 50 ton ham bakır levhayı çalarak, 900 bin TL'ye hurdacıya satan TIR şoförü Serdal K. (37), tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen sürücü Serdal K. tutuklandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen sürücü Serdal K. tutuklandı.

Çorlu'da kablo alanında faaliyet gösteren firma, Bulgaristan'dan 2 milyon TL değerinde işlenmemiş 50 ton ham bakır levha ithal etti.

Malzemeler demiryolu ile Çerkezköy'e getirildi. Ancak saç levhalar, aradan günler geçmesi rağmen ithalatı gerçekleştiren firmanın fabrikasına ulaşmadı. Bunun üzerine firma yetkilileri, durumu gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmaya bildirdi.

Yapılan araştırmada malzemelerin taşınacağı 34 ZFM 74 plakalı TIR’ın takip cihazının söküldüğü tespit edildi. TIR sürücüsüne de ulaşılamayınca Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu.


ÖZEL EKİP KURULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurarak, çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Kayıp TIR’ın 24 Temmuz gecesine ait takograf ve HGS kayıtlarından İstanbul’a gittiği saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden TIR’ı, nakliye firmasında 8 ay önce işe başlayan Serdal K.'nin kullandığı belirlendi.


  • Araştırmayı derinleştiren özel ekip, sürücü Serdal K'nin 2 ayrı dorsede yüklü bulunan ham bakır levhaları, TIR’la iki ayrı seferde İstanbul’a götürdüğünü, daha sonra TIR’ı Çerkezköy’ün Narin Mahallesi’nde üzerinde kontak anahtarıyla bırakıp, kaçtığını belirledi.


Polis, malzemelerin götürüldüğü İstanbul’da 6 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla TIR sürücüsü Serdal K. ile İ.Ö., K Ö., C. B., A.B. ve O. B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çerkezköy’e getirildi.

2 MİLYONLUK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA SATMIŞ

TIR sürücüsü Serdal K., ifadesinde malzemeleri almaya gittiğinde aklına bakır levhaları satabileceğinin geldiğini, internet üzerinden araştırma yaparak İsmail Ö.’ye ulaştığını ve 900 bin TL'ye anlaştığını anlattı.

REKLAM

Serdal K., İsmail Ö’nün İstanbul’da bildirdiği adrese iki seferde malzemeleri götürüp indirdiğini, ilk seferde 10 bin TL aldığını belirterek, “Kalan kısmı da iki gün içinde verecekti. Bana malzemelerin hırsızlık malı olup olmadığını sormadı. İsmail Ö.’ye verdiğim malzemelerin akıbetini bilmiyorum” dedi.


Şüphelilerden hurdacı İsmail Ö. de Serdal K.'nin getirdiği malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ederek, 2 ton saf bakır levha aldığını, karşılığında 32 bin TL verdiğini söyledi. İkinci kez gelen Serdal K. ile fiyatta anlaşamadıkları için alım yapmadığını belirten İsmail Ö., diğer malzemelerin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler, TIR sürücüsü Serdal K., İ.Ö., K.Ö., C.B., A.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen şüphelilerden sürücü Serdal K. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çerkezköy polisi, çalınıp hurdacılara satılan saç levhaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Barış Koridorutamamlayıcı rol oynayacak

'Barış Koridoru'
tamamlayıcı rol oynayacak

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Madende göçük

Madende göçük

​İki işçi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Borçlar 1 yıl ertelendi

Borçlar 1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

BAE'den<br>İran ile işbirliği

BAE'den
İran ile işbirliği

ABD'nin yaptırımlarına rağmen finansal işlemlere onay verdi.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
Enflasyon<br>hedefi düştü

Enflasyon
hedefi düştü

​TCMB Başkanı Uysal 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Faciaya neden oluyordu

Faciaya neden oluyordu

​Yasak yola giren kamyonet, ağaca çarparak durabildi.
Poşet çürütüyor

Poşet çürütüyor

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiğini biliyor musunuz?
'Sen kullan'<br>deyince olanlar oldu

'Sen kullan'
deyince olanlar oldu

​Alıcı kılığına giren hırsız test ettiği aracı çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.