2 milyon liraya alınan levhaları çalıp 900 bin liraya hurdacıya satmış

Çorlu'da kablo alanında faaliyet gösteren firma, Bulgaristan'dan 2 milyon TL değerinde işlenmemiş 50 ton ham bakır levha ithal etti.

Malzemeler demiryolu ile Çerkezköy'e getirildi. Ancak saç levhalar, aradan günler geçmesi rağmen ithalatı gerçekleştiren firmanın fabrikasına ulaşmadı. Bunun üzerine firma yetkilileri, durumu gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmaya bildirdi.

Yapılan araştırmada malzemelerin taşınacağı 34 ZFM 74 plakalı TIR’ın takip cihazının söküldüğü tespit edildi. TIR sürücüsüne de ulaşılamayınca Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu.



ÖZEL EKİP KURULDU



Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurarak, çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Kayıp TIR’ın 24 Temmuz gecesine ait takograf ve HGS kayıtlarından İstanbul’a gittiği saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden TIR’ı, nakliye firmasında 8 ay önce işe başlayan Serdal K.'nin kullandığı belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren özel ekip, sürücü Serdal K'nin 2 ayrı dorsede yüklü bulunan ham bakır levhaları, TIR’la iki ayrı seferde İstanbul’a götürdüğünü, daha sonra TIR’ı Çerkezköy’ün Narin Mahallesi’nde üzerinde kontak anahtarıyla bırakıp, kaçtığını belirledi.



Polis, malzemelerin götürüldüğü İstanbul’da 6 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla TIR sürücüsü Serdal K. ile İ.Ö., K Ö., C. B., A.B. ve O. B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çerkezköy’e getirildi.

2 MİLYONLUK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA SATMIŞ

TIR sürücüsü Serdal K., ifadesinde malzemeleri almaya gittiğinde aklına bakır levhaları satabileceğinin geldiğini, internet üzerinden araştırma yaparak İsmail Ö.’ye ulaştığını ve 900 bin TL'ye anlaştığını anlattı.

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Serdal K., İsmail Ö’nün İstanbul’da bildirdiği adrese iki seferde malzemeleri götürüp indirdiğini, ilk seferde 10 bin TL aldığını belirterek, “Kalan kısmı da iki gün içinde verecekti. Bana malzemelerin hırsızlık malı olup olmadığını sormadı. İsmail Ö.’ye verdiğim malzemelerin akıbetini bilmiyorum” dedi.



Şüphelilerden hurdacı İsmail Ö. de Serdal K.'nin getirdiği malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ederek, 2 ton saf bakır levha aldığını, karşılığında 32 bin TL verdiğini söyledi. İkinci kez gelen Serdal K. ile fiyatta anlaşamadıkları için alım yapmadığını belirten İsmail Ö., diğer malzemelerin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler, TIR sürücüsü Serdal K., İ.Ö., K.Ö., C.B., A.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen şüphelilerden sürücü Serdal K. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çerkezköy polisi, çalınıp hurdacılara satılan saç levhaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.