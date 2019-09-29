Gündem 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Baykan kırsalında JÖH ekiplerince yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Ayrıntılar geliyor...
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