2 terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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