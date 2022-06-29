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20 bin öğretmenin yarısı İstanbul’a

Bu yıl atanacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul'da görev alması planlanıyor. Yeni okullar ile, 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıkarken, atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlıkla okul öncesi olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
20 bin öğretmenin yarısı İstanbul’a
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul’da göreve başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak” müjdesini paylaştı. Böylece, Türkiye’deki mevcut 1 milyon 200 bin dolayında öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç başlamış oldu.

ATAMALAR EĞİTİM YILI BAŞINDA

  • MEB, 20 bin yeni öğretmen ataması bu yıl içinde olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin yeni öğretmen atamasının, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında yani eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

TAKVİM YAKINDA

Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül’de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50’sinin İstanbul’a yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Bakanlık, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi yakında açıklayacak.

Ağırlık okul öncesinde olacak

  • MEB’in 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Özer’in açıklamasına göre, 750 anaokulu ve 9 bine yakın ana sınıfı hizmete alındı.
  • Yapılan yeni okullarla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92’ye çıktı. Bu kapsamda atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor.

Bakan Özer'den 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
GÜNDEM
Bakan Özer'den 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız


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