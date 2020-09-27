Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 2020 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?
EĞİTİM

2020 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

2020 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

DGS kapsamında adayların tercihleri alınmaya devam ediyor. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden yapabilecek. Peki 2020 DGS tercihleri nasıl yapılır, 2020 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri iki gün önce alınmaya başlandı.

2020 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, bugünden itibaren 2 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

  • Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

Kocaeli'de DGS sınavı öncesi halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
OYNAT 00:59
Kocaeli'de DGS sınavı öncesi halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
Kocaeli'de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Salgın kuralları gereği otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, araçta nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi.


Abone Ol Google News
AA ekibi son anda kurtuldu

AA ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan sivilleri hedef aldı.
Heyecanlandıran görüntü

Heyecanlandıran görüntü

Van Gölü'nde yeni canlı türüne rastlandı.
Envantere girecek

Envantere girecek

25 milimetrelik uçaksavar topu, testleri başarıyla geçti.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Aliyev, Ermenistan'ın saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.
Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Askeri yeniliklerin öncüsü olan milletin bugünkü yüzü..
Azerbaycan<br> yalnız değildir

Azerbaycan
yalnız değildir

İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı.

Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan mevzilerine saldırı başlattılar.
Sona gelindi

Sona gelindi

Minareler tamamlandı, kule vinçler söküldü.
Yeni rekorlara koşacağız

Yeni rekorlara koşacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te önemli mesajlar verdi.
Trump kararını açıkladı

Trump kararını açıkladı

​Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması.
Türk Telekom'da <br>dev derbi

Türk Telekom'da
dev derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sokak çağrısı yaptılar

Sokak çağrısı yaptılar

HDP'lilerle ilgili soruşturma bazılarını rahatsız etti.
Yalan ve algıya<br>izin vermeyiz

Yalan ve algıya
izin vermeyiz

​Kara propaganda ile mücadele edeceğiz.
3 bin 500 korona kaçağı karantinada

3 bin 500 korona kaçağı karantinada

​En çok karantina ihlali İstanbul'da yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.