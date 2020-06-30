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EĞİTİM

2020 KPSS başvuruları başladı! İşte KPSS başvuru tarihleri ve ücretleri

KPSS başvuruları başladı: İşte KPSS başvuru ücreti

Memur olmak isteyen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), başvuruları başladı. Peki, başvuruları 30 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'da sona erecek KPSS için başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS başvuruları başladı.
KPSS başvuruları başladı.

2020 ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Bu bilgiyle beraber sınav hakkında araştırmalara başlayan kullanıcılar, "KPSS başvuru ücreti"ni de sorgulamaya başladı.

KPSS lisans başvuruları bugünden itibaren başlıyor. Başvurular sistemde aktif hale geldiği andan itibaren aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz…

2020 KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

  • Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri 75 TL olarak belirlenmişti ancak bu sene içi bir açıklama yapılmadı.

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Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, polis alımındaki KPSS ve mezuniyet şartına ilişkin müjde verdi.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN.

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