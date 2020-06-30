2020 KPSS başvuruları başladı! İşte KPSS başvuru tarihleri ve ücretleri KPSS başvuruları başladı: İşte KPSS başvuru ücreti Memur olmak isteyen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), başvuruları başladı. Peki, başvuruları 30 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'da sona erecek KPSS için başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 08:55 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 10:56 Yeni Şafak