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2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarları öğrenme ekranı

ÖSYM duyurdu: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM, 2020-KPSS ÖABT'ye giren adayların beklediği haberi duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. 2020-KPSS ÖABT KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına haberimizden erişebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS ÖABT'de her bir testte adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'unun yer aldığı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

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