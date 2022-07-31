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EĞİTİM

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans oturumu gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı
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Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans oturumu saat 10.15’te başladı. 120 sorudan sorumlu adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların en büyük destekçileri ise okul dışarısında bekleyen aileleri oldu.


Aileler de sınav heyecanına ortak oldu. Oğlunun sınav heyecanına ortak olan Mustafa Akgümüş “Oğlum biraz hazırlandı ama bilmiyorum tabi ki ne kadar hazırlandı. Anne babalar hep çocukları için genelde çalışır veya uğraşır. Biz de inşallah başarılı olur diye bekliyoruz” dedi.
Sınava giren Deniz Yılmaz ise çok uzun zamandır çalışmaya ara verdiğini belirterek, “Tır geçmiş gibiyim üzerimden. Ben fazlaca zorlandım” ifadelerini kullandı.

KPSS'ye gireceği okul önünde özçekim yaparken sınavı kaçırıyordu
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KPSS'ye gireceği okul önünde özçekim yaparken sınavı kaçırıyordu
Edirne'de, KPSS'ye, girecek olan adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı binalara gelerek giriş yaparken, bazıları da geç kalınca koşarak son anda yetişti. Sınava girecek bir kadın, arkadaşı ile selfie yaparken görevlilerin geç kalacağı uyarısıyla son anda salona girdi.

Konya'da polis ekipleri KPSS'ye geç kalan iki adayı sınav salonuna yetiştirdi
OYNAT 00:24
Konya'da polis ekipleri KPSS'ye geç kalan iki adayı sınav salonuna yetiştirdi
Konya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan iki aday, polis tarafından girecekleri salona yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da gerçekleştirilen KPSS için tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında da öğrencilerin yardımına koşan polis, sınava geç kalan iki adayı, girecekleri salona kadar götürerek, yetiştirdi.


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