2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Lisans oturumu saat 10.15’te başladı. 120 sorudan sorumlu adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların en büyük destekçileri ise okul dışarısında bekleyen aileleri oldu.



Aileler de sınav heyecanına ortak oldu. Oğlunun sınav heyecanına ortak olan Mustafa Akgümüş “Oğlum biraz hazırlandı ama bilmiyorum tabi ki ne kadar hazırlandı. Anne babalar hep çocukları için genelde çalışır veya uğraşır. Biz de inşallah başarılı olur diye bekliyoruz” dedi.

Sınava giren Deniz Yılmaz ise çok uzun zamandır çalışmaya ara verdiğini belirterek, “Tır geçmiş gibiyim üzerimden. Ben fazlaca zorlandım” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:21 KPSS'ye gireceği okul önünde özçekim yaparken sınavı kaçırıyordu Edirne'de, KPSS'ye, girecek olan adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı binalara gelerek giriş yaparken, bazıları da geç kalınca koşarak son anda yetişti. Sınava girecek bir kadın, arkadaşı ile selfie yaparken görevlilerin geç kalacağı uyarısıyla son anda salona girdi.

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