2023’te bambaşka bir AK Parti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerinin ardından başlattığı istişare toplantılarına bu kez teşkilatı ile yaptı. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmasından satır başları özetle şöyle: Büyükşehirden iline ilçesinden beldesine kadar bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz. İllerimizde 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan tabloyu da göz önünde bulundurarak teşkilatlarımızdan adaylarımıza kadar tüm eksiklerimizi, hatalarımızı tespit edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na gelişinde partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

KURULDUĞU GÜNKÜ HEYECANLA

Bundan sonraki ilk seçim 2023 Haziran ayında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.

İNCİYİ ALABİLELİM

AK Parti olarak genel başkanından belde yöneticisine kadar tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bu sancıyı çekeceğiz, seçimlerde sandıktan inciyi yani arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

KAPIDAN GİRENE YOL AÇIK

Hep birlikte davamıza ve ülkemize hizmet için çıktığımız bayrak yarışında nöbeti devrede devrede bugünlere geldik. Bugün AK Parti'nin kapısından giren herkese bu yol sonuna kadar açıktır. Bu makamlar kimsenin tapulu malları değildir. İhtirasları, hırsları veya kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözünü açan ve hayatının en verimli yıllarını bu çatı altında geçiren bir nesil siyasette yetiştirdik.

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YARIM ASIR…

Maya sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, velhasıl kaliteli olur. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

BAYRAĞI BIRAKMA MESAJI

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen, milletin derdiyle dertlenmeyen siyasetçilerin yeri değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmeli ve derhal kendini sigaya çekmelidir. Her dem yeniden doğmak demek bıkmadan usanmadan, öf bile demeden milletle birlikte olmak, millete hizmet etmek demektir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalı. Çünkü bu kadro binbir başlı kartalı taşımaya talip kanarya misali dünyanın en ağır imtihanını veren kadrodur. Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.

YENİDEN DİRİLİŞİMİZİN ASRI

Adeta paramparça edildiğimiz 19. asır medeniyetimizin ve bizim en zor asrımızdır. Geçtiğimiz bir asır boyunca da sürekli yeni arayışların peşinde koştuk. İnşallah 21. asır yeniden yükselişimizin, yeniden dirilişimizin, yeniden Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. Şayet bizler AK Parti kadroları olarak bu büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Gelecek nesillerin hayırla yad ettiği bir kadro olmanın onuru ve ödülü başka hiçbir kıymetle kıyaslanamaz. Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye’yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran, gerçek anlamda bağımsız bir ülke haline getirmeye çalıştık. Asıl büyük zaferler ise şu anda önümüzde duruyor. Bu zafer levhasına ismini yazdırmak isteyenlerin yapmaları gereken ise, çalışmaktır, daha çok çalışmaktır, daha hasbi çalışmaktır. Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır.”

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Terör koridorunu paramparça ederiz

Erdoğan, “Ülkemizi terör koridoruyla kuşatma projesini Afrin-Cerablus hattında bozduk. Fırat’ın doğusunda hala aynı gayret sürüyor. 1984 yılından beri ülkemize yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarımızda Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla ilk defa kalıcı çözümler bulma yolundayız. Amacımız, teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmak. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacak. Fırat’ın doğusundaki terör gruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin irtibatlarını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğudan, hem batıdan bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha etme imkanına kavuşacağız.Ne pahasına olursa olsun, Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. Amerika ile görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

S-400 sistemlerini aktif kullanacağız

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda Amerika’nın aklıselimle hareket edeceğini umduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki baharda, inşallah Nisan 2020, bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz.

TEHDİTLER ENGELLEMEZ

F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, bu konuda Türkiye’ye yöneltilecek hiçbir tehdidinin ve yaptırımın ülkemizi güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye’ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalıdır.

BAŞKA YERLERE DÖNERİZ

Şimdi F-35’le ilgili biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız, şu ana kadar 4 taneyi Amerika’da pilotlarımıza teslim ettiler ve ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz.”

Faiz indi battık mı

”Bundan tam 1 yıl önce tarihimizin en sinsi ve büyük finansal saldırısına uğradık. Amaç; kur etkilerini yıllarca sürdürmek, devleti daha çok borçlandırmak, özel sektörü iflas ettirmek, çarkları durdurmak, halkımızı yoksullaştırmak ve böylece Türkiye’yi tamamen kontrol altına almaktı” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

YILLARDIR SÖYLEDİM

“Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyorduk. Tabii yüzde 24’ün üzerine çıktığı zamanlar da oldu. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır hep söyledim.

MERKEZ’E ULAŞTIRAMADIM

Ama bunu maalesef o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadım. Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki, ne oldu? Battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır, piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil, yılsonuna kadar kademeli devamı gerekir.”

Bedelini öderler

AK Parti hükümetleriyle Türkiye’nin gelişme kaydettiğini hatırlaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız dün sadece başını sokacak ev istiyordu, bugün ise altyapısıyla, ulaşımıyla, yeşiliyle, parkıyla ve diğer pek çok unsuruyla daha yüksek standartlarda yerleşim alanları talep ediyor. Dolayısıyla bu ilkeler AK Parti’nin hizmette ve vizyonda kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir.

BİZ İŞİMİZE BAKALIM

Göreve geldiğimizde 18 yıl önce evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı, birçok yerlerde artık bir araba, iki araba evlerimizde var. Değerli kardeşlerim; sağda-solda birçok dedikodular var. AK Parti’nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Hiç bunlara kafanızı takmayın, biz işimize bakalım. Ama hep söyledik ya, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ve birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş filan hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük, şu anda sorsam adını, sanını bilmezseniz. Bu iş böyledir, çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.

SİZİN CİBİLİYETİNİZDE VAR

Değerli arkadaşlar; Bay Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Bay Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bizim dönemimizde asla ve kata emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibilliyetinizde var. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacak. Sizin geçmişinizde olanların Amerika’daki liderler karşısında nasıl el-pençe divan durduğunu biz çok iyi biliriz.”

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yeni döneme ilişkin ip uçları da verdi. Erdoğan, “Büyük Kongremiz ve bunu da inşallah sizlere 7. Olağan Büyük Kongre sürecimizi son baharda başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Önce delege seçmen listelerini oluşturacak, ardından da belde, ilçe ve il kongreleriyle yola devam edeceğiz” dedi.



