Yerel seçimler öncesi, CHP'nin eski ortakları ve ittifak için görüşme yaptığı partiler birer birer kendi adaylarını açıklıyor. İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu açıklaması sonrası, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kendi adaylarını çıkartacaklarını duyurdu. Ankara'da düzenlediği basın toplantısında CHP'ye seçim iş birliği yapmamalarına gerekçe olarak kendisine iftira atanlara görev verilmesini ve Özgür Özel'in terörle arasına mesafe koyamamasını gösterdi. CHP liderinin açıklamalarına göndermelerde bulunarak, sert bir şekilde "Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur. Adı Tunceli'dir Tunceli. Terörle mücadeleye destek olacaksın." dedi.