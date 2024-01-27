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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerini belirlemek için kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimine göre; AK Parti 1, İYİ Parti 2, DEM Parti 9, CHP 18, MHP 31, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

14:01 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:59 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri, kura çekimiyle belirlendi.


Seçim takvimine göre; kura çekimiyle seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. YSK başkanlığında gerçekleştirilen kuraya seçime katılım şartlarını sağlayan 35 parti giriyor.



Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.


Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.



YSK Başkanı Yener'den açıklama


YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


31 Mart 2024 pazar günü yapılacak seçimlere katılacak olan partilerin pusuladaki yerlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekim törenine hoş geldiniz. Kura çekimine 35 parti katılacak.


Yenilik Partisi, daha önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kuraya 35 parti katılacaktır.


Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 -
AK Parti
2-
İYİ Parti
3 -
Sol Parti
4 -
Büyük Birlik Partisi
5 -
Memleket Partisi
6 -
Anavatan Partisi
7 -
DSP
8 -
Yeniden Refah Partisi
9 -
DEM Parti
10 -
Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11 -
Anadolu Birliği Partisi
12 -
Zafer Partisi
13 -
Halkın Kurtuluş Partisi
14 -
Türkiye Komünist Hareketi
15 -
Bağımsız Türkiye Partisi
16 -
Gelecek Partisi
17 -
Yeni Türkiye Partisi
18 -
CHP
19 -
Emek Partisi
20 -
HÜDA-Par
21 -
Hak ve Özgürlükler Partisi
22 -
Ocak Partisi
23 -
Adalet Birlik Partisi
24 -
Demokrat Parti
25 -
Güç Birliği Partisi
26 -
Millet Partisi
27 -
Milli Yol Partisi
28 -
Adalet Partisi
29 -
Genç Parti
30 -
Aydınlık Demokrasi Partisi
31 -
MHP
32 -
TİP
33 -
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
34 -
Saadet Partisi
35 -
Vatan Partisi
31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılma hakkı kazanan partiler:

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.



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Yerel seçimler öncesi, CHP'nin eski ortakları ve ittifak için görüşme yaptığı partiler birer birer kendi adaylarını açıklıyor. İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu açıklaması sonrası, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kendi adaylarını çıkartacaklarını duyurdu. Ankara'da düzenlediği basın toplantısında CHP'ye seçim iş birliği yapmamalarına gerekçe olarak kendisine iftira atanlara görev verilmesini ve Özgür Özel'in terörle arasına mesafe koyamamasını gösterdi. CHP liderinin açıklamalarına göndermelerde bulunarak, sert bir şekilde "Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur. Adı Tunceli'dir Tunceli. Terörle mücadeleye destek olacaksın." dedi.

#YSK
#31 Mart Yerel Seçimler
#AK Parti
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