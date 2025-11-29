Yeni Şafak
2026 haccı için ek kayıt başvuruları başladı

21:5029/11/2025, Cumartesi
AA
2026 hac kontenjanları için ek başvurular alınmaya başladı.
2026 haccı için kesin kayıt döneminde boş kalan kontenjanlar ek başvurulara açıldı. Noter huzurunda yapılan kura sonrası sırası gelen adaylar, işlemlerini 5 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Detaylı bilgilendirme ise müftülükler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çağrı merkezinden alınabiliyor.

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular alınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.

Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.



#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac
#Ek Kayıt
#Başvuru
