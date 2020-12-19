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EĞİTİM

​22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim devam edecek

22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19’a karşı uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl tatiliyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Daha önce 4 Ocak’a kadar süreceği açıklanan uzaktan eğitim 22 Ocak 2021’e uzatıldı. İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notu, derse katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı puanları ile performans notları üzerinden değerlendirme yapılacak. 25 Ocak’ta başlayacak tatil üç hafta sürecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce 4 Ocak’a kadar süreceğini açıkladığı uzaktan eğitime 22 Ocak 2021’e kadar devam edileceğini duyurdu.

MEB, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Karne dağıtımından ara tatile, sınavlardan performans notlarına detayların yer aldığı yeni kararlar başlıklar halinde şöyle:

BAŞKA İLDE SINAV İMKANI

Salgın nedeniyle daha önce 4 Ocak’a kadar uzatılan uzaktan eğitim dönem sonuna kadar yaygınlaştırıldı. Buna göre 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan devam edecek. Bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

HER BİR DERSTEN BİR SINAV

Yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacak. Birinci dönemde sınav olmamış öğrenciler her bir dersten sadece bir sınava girebilecekler. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları da geçerli olacak. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacak.

DÖRDÜNCÜ SINIFLARA SINAV YOK

İlköğretim kurumlarında proje ve ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmaları sunumu, dersin özelliğine göre yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Ayrıca ilköğretim kurumlarında, ilkokul 4. sınıflarda sınav yapılmayacak. Bu sınıflardaki ölçme ve değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için belirtilen esaslarla aynı şekilde ve ilkokulun bütün sınıflarında ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek
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SINAV YAPILMAYACAK DERSLER

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberin hayatı, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

KARNE PLANLAMASI

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Yarıyıl tatili 3 hafta

  • 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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