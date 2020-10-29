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Gündem 22 saatte kontrol altına alındı
HATAY

22 saatte kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın İskenderun ilçesinde salı günü başlayan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları gün boyu devam etti.
Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları gün boyu devam etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde salı günü 14’ünün orman olmak üzere 17 yangın çıktığını ve 16’sının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, “İskenderun yangını ise yine salı günü saat 14.25’te başladı. İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA’larını da akşam kullandık” dedi.

YABAN HAYATI BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

İskenderun’daki yangına müdahaleyle ilgili bilgiler veren Pakdemirli, şöyle devam etti: “Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. 3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi’nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi’nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak. Salı günü 14.25’te başlayan İskenderun yangını 22 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından kontrol altına alınmıştır.”

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İskenderun ve Yayladağı’ndaki yangınlarla ilgili gözaltı bilgilerini de paylaşan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca Yayladağı’nda çıkan yangının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor.”

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