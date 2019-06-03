23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için şehre kamp kuran MHP, 39 ilçede vatandaşlarla bir araya geliyor.

İstanbullularla temas halinde olduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “23 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın kazanması için üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu ifa ve icra ediyoruz” dedi.

Devlet Bahçeli’nin belirlediği strateji çerçevesinde çalıştıklarını kaydeden Yönter, “Ev ziyaretleri yapıyor, iftar ve hemşehri programlarına katılıyoruz” diye konuştu.

HEMŞEHRİ HAREKATI

Tüm il başkanlarının İstanbul’da görevlendirildiğini kaydeden Yönter, hemşehri profiline uygun çalışmalar yürüttüklerini söyledi:

“Buna hemşehri harekatı diyoruz. İstanbul’da nüfusu 250 bin ve üzerindeki hemşehrilerimizle görüşüyoruz. İstanbullular 23 Haziran’da geleceklerine sahip çıkacak. İstanbul’un geleceği Kandil’den, Pensilvanya’dan belirlenmeyecek. İstanbul’un geleceğini bizzat İstanbullu kardeşlerimizin iradeleri belirleyecek. İstanbul 23 Haziran’da ayağa kalkacak, geleceğine de, kaderine de, varlığına da inşallah sahip çıkacak.”

İSTANBUL ‘YILDIRIM’ DİYOR

Sandık güvenliğini çok önemsediklerini belirten Yönter, “Malumunuz 31 Mart’ta seçime şaibe bulaştı. YSK yaşanan usulsüzlükleri kamuoyuna detaylı şekilde açıkladı. Bunların tekrar etmemesi için biz de üzerimize düşen görevin farkındayız. 23 Haziran’ın ikamesi yok. 23 Haziran mutlaka demokratik bir ortamda, güvenli ve emin şekilde geçmeli. İstanbul ehline teslim edilmeli. Büyük bir uyanış, büyük bir ilgi görüyoruz. Sayın Binali Yıldırım’ın önünde engel yok. Bunun işaretini İstanbullu kardeşlerimizden fazlasıyla alıyoruz” dedi.

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MHP tam kadro nöbette

MHP’nin seçim günü tam kadro sahada olacağını aktaran İzzet Ulvi Yönter, “Avukatlarımız ve teşkilatımızla sandıkların başında nöbette olacağız. İpi bu sefer daha sıkı tutacağız” dedi. Sandıkların yüzde 10’u sayılmasına rağmen farkın yarıya indiğini hatırlatan Yönter, “Tamamı sayılmış olsa Binali Bey açık ara kazanacaktı. 31 Mart geride kaldı. Gerekli dersleri çıkarttık. 23 Haziran’da herhangi bir aksaklık olmayacak. Türkiye kazanacak, umut kazanacak, huzur ve kardeşlik kazanacak” diye konuştu.