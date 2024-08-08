23. yaş için özel kutlama

AK Parti, 23’üncü kuruluş yılını kutlayacak. 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, yeni yaşı için görkemli bir tören hazırlıyor. Parti genel merkezinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlik için bin 500’e yakın kişi davet edildi. Davetliler arasında AK Parti kurucuları, eski ve yeni kabine üyeleri, Merkez Karar ve Yonetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri, sanat ve spor camiası, iş insanları yer alacak. “Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti” temasıyla kutlanacak yeni yaşta katılımcıları bazı sürprizler de bekliyor.





PARTİYE KATILIM OLACAK

Programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, uzun süredir kulislerde konuşulan bazı belediye başkanları ve milletvekillerine rozet takarak, partiye katması bekleniyor. Katılacak isimlerin seçimlere DEVA, Saadet, Gelecek ve İYİ Parti çatısı altında girenler olduğu konuşulanlar arasında. Katılımların yıl dönümünde gerçekleşmemesi halinde peyderpey yaşanması da bekleniyor.





BÜTÜN ŞEHİRLERDE KUTLAMA

Çeşitli sanatçıların mini konser vereceği programda yeni yaşa özel bestelenen şarkı da tanıtılacak. Programda dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video gösterimi yapılacak ve bazı genel başkan yardımcıları katılımcılara seslenecek. Kutlamalar sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak. Diğer 80 ilde de kutlamalar yapılacak. İl başkanlıkları öncülüğünde şehirlerin milletvekillerinin katılımıyla kutlama programları düzenlenecek. Böylece AK Parti’de ilk kez 81 ilde kutlama programları yapılmış olacak.





Maduro'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.



