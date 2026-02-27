Yeni Şafak
243 köy yolunu ulaşıma kapadı: Ekipler seferber oldu

13:4327/02/2026, Cuma
IHA
Kastamonu’da kar 243 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle Ağlı ilçesinde 12, Araç ilçesinde 5, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 25, ide ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 19, Doğanyurt ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 34, Küre ilçesinde 32, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 2 Şenpazar ilçesinde 15 olmak üzere 243 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



