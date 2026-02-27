243 köy yolunu ulaşıma kapadı: Ekipler seferber oldu

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle Ağlı ilçesinde 12, Araç ilçesinde 5, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 25, ide ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 19, Doğanyurt ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 34, Küre ilçesinde 32, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 2 Şenpazar ilçesinde 15 olmak üzere 243 köy yolu ulaşıma kapandı.