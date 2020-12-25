Gündem 25 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu Market faresi yakalandı
KARAMAN

25 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu: Market faresi yakalandı

25 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu: Market faresi yakalandı

Doğan Şimşek, Karaman'da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 25 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
'Market faresi' lakaplı Doğan Şimşek.
'Market faresi' lakaplı Doğan Şimşek.

Osman Gazi Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinden, 12 Kasım’da 2 cep telefonu çalındı. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Doğan Şimşek olduğu belirlendi. Doğan Şimşek'in başka bir şehirde bir süre hırsızlık yaptığı market zincirinde çalıştığı belirlendi. İşinden ayrılan Şimşek’in daha sonra 25 ilde farklı zamanlarda aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı saptandı.

Çevresinde 'market faresi' olarak da bilinen Şimşek'in Karaman'da gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından Afyonkarahisar'a gittiği, orada da yine aynı markette hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şimşek'in, Karaman'a geri dönmek üzere olduğunu belirledi. Ardından da kent girişinde önlem alan polis, Şimşek'in içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şimşek ile 3 ayrı hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan sürücü Nasrettin Y., gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğan Şimşek tutuklandı. Nasrettin Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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