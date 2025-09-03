Yeni Şafak
2,5 milyon genç Kur’ân’a koştu

Nazife Bardak
04:003/09/2025, Çarşamba
G: 3/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
30 Haziran’da başlayan ve 7 hafta süren Yaz Kur’ân Kursları sona erdi. 63 bin 736 cami/mescit ile 14 bin 937 Kur’ân kursunda yapılan eğitimlere 4-22 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden toplam 2 milyon 540 bin 557 kişi katıldı. Velilerin tamamına yakını kurslardan memnuniyetini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yaz tatili döneminde açılan Kur’an kurslarına katılım yüksekti. 63 bin 736 cami/mescit ile 14 bin 937 Kur’an kursunda eğitim yapıldı. Kurslarda toplamda 116 bin 900 Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzinkayyım görev aldı. 30 Haziran’da başlayan ve 7 hafta boyunca süren eğitimlere 4-22 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden toplam 2 milyon 540 bin 557 öğrenci katıldı.


VELİLER MEMNUN

Yaz Kur’an Kursları'nın verimliliğini değerlendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen veli memnuniyet anketine bu yıl 46 bin 121 veli katıldı. Anket sonuçlarına göre, velilerin büyük çoğunluğu kurslardan memnun kaldığını ifade etti. Ankete katılım sağlayan velilerin yüzde 94’ü “Yaz Kur’an Kursu'na çocuğumu gönderdiğim için memnunum” derken yüzde 93’ü “Yaz Kur’an Kursları'nı çevremdeki diğer kişilere öneririm” önermesine katıldı. Velilerin %88’i kursların çocuklarının gelişim dönemine uygun olduğunu ve çocuklarının kursta güvende olduğunu düşündüğünü ifade etti.


