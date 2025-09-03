2,5 milyon genç Kur’ân’a koştu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yaz tatili döneminde açılan Kur’an kurslarına katılım yüksekti. 63 bin 736 cami/mescit ile 14 bin 937 Kur’an kursunda eğitim yapıldı. Kurslarda toplamda 116 bin 900 Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzinkayyım görev aldı. 30 Haziran’da başlayan ve 7 hafta boyunca süren eğitimlere 4-22 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden toplam 2 milyon 540 bin 557 öğrenci katıldı.

Yaz Kur’an Kursları'nın verimliliğini değerlendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen veli memnuniyet anketine bu yıl 46 bin 121 veli katıldı. Anket sonuçlarına göre, velilerin büyük çoğunluğu kurslardan memnun kaldığını ifade etti. Ankete katılım sağlayan velilerin yüzde 94’ü “Yaz Kur’an Kursu'na çocuğumu gönderdiğim için memnunum” derken yüzde 93’ü “Yaz Kur’an Kursları'nı çevremdeki diğer kişilere öneririm” önermesine katıldı. Velilerin %88’i kursların çocuklarının gelişim dönemine uygun olduğunu ve çocuklarının kursta güvende olduğunu düşündüğünü ifade etti.