Görme engelli öğrenci Nazalin Selvi hayalindeki bölüme yerleşti

Mersin'in Silifke ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren görme engelli Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 17 yaşındaki Selvi, YKS'ye hazırlanırken Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden yararlandı.
Sınavda sözel puan türünde ilk 13 bin öğrenci arasında yer alan Selvi, yerleştirme sonuçlarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandığını öğrenince sevinç yaşadı.
Anne Emine ve baba Selahattin Selvi de kızlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.