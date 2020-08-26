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ANKARA

26 Ağustos hava durumu: Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu akşam Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı meteorolojiden uyarı yapıldı. 26 Ağustos hava durumu ile ilgili yapılan son değerlendirmelere göre Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Yarın için de sağanak uyarısı

  • Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşam ilk saatlerde, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Afganistan'da yaşanan sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti: 100'den fazla yaralı
FOTOĞRAF 13
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Afganistan haber kanalı TOLO News’te yer alan habere göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, sel nedeniyle şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin durumunun kritik olduğu ayrıca, onlarca yapıda ve araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.
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Haberde, bölgedeki vatandaşların, henüz bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşmadığını öne sürdüğü ve selden etkilenenler için acil yardım talep ettiği belirtildi.
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Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, sel mağdurlarına acil yardım sağlamak için Devlet Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı’na talimat verdiği belirtildi.
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Ayrıca, Selin yol açtığı hasar nedeniyle il düzeyindeki afet yönetiminin bölgeye ulaşamadığı ve başkent Kabil'deki tüm ilgili hükümet dairlerinin Devlet Afet Yönetimi Bakanlığı ile koordineli olarak yardım etmeye yönlendirildiği ifade edildi.
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Afganistan'da yaşanan sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti: 100'den fazla yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Birçok ev sular altında kalırken, çevrede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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