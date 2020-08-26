26 Ağustos hava durumu: Meteorolojiden uyarı Meteoroloji uyardı: Bu akşam Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor Sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı meteorolojiden uyarı yapıldı. 26 Ağustos hava durumu ile ilgili yapılan son değerlendirmelere göre Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde ise hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2020, 19:38 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020, 20:07 AA