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İSTANBUL

26 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında baş hekim de var profesör de!

FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 26 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 71 kişiden 56'sı yakalanırken, gözaltına alınanların arasında kimi isimler ise dikkat çekti. FETÖ operasyonu kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nin Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
26 ilde FETÖ operasyonu.
26 ilde FETÖ operasyonu.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan ByLock adlı gizli haberleşme ağının çözümlemeleri sonrası FETÖ’yle bağlantıları tespit edilen ve 58’i aktif görevde bulunan 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verilen kişileri yakalamak için operasyon düzenlemişti.

FETÖ operasyonunda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı.

İstanbul'un üç ilçesinde şafak vakti PKK operasyonu
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât polislerinin de desteğiyle Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi ve Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
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Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, özel harekât polisleri eşliğinde koçbaşları ile demir kapıları kırarak adreslere girdi.
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Polisin adreslerdeki aramaları sırasında, özel harekât ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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Polis, Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde üç katlı bir binaya operasyon yaptı. Adrese giren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına alarak, evde aramalarda bulundu.
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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde de polis ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. Adreslere giren ekipler, aranan 2 şüphelinin evde olmadığını belirledi. Evlerde bir süre arama yapan ekipler, şüphelilerin birlikte balık tutmaya gittiklerini tespit etti. Çevrede güvenlik önlemi alarak bekleyen ekipler, balıktan dönen şüphelileri gözaltına aldı.
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Operasyonun bir ayağı da Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'ndeki bir gecekondu oldu. Kapıyı koçbaşı ile kırarak adrese giren ekipler karıkoca 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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Operasyon ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonun PKKKCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olduğu vurgulandı.
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PKKKCK - PYDYPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldikleri tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şüphelinin, Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları kaydedildi. Şüphelilerden 5'inin PYD içerisinde aktif faaliyette bulunduğu, diğer 2'sinin de örgüte eleman aktardığı öğrenildi.
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İstanbul'un üç ilçesinde şafak vakti PKK operasyonu
İstanbul polisi tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerindeki operasyonlarda Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde bulundukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri kaydedilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞ HEKİM VE PROFESÖR DE VAR

Emniyet ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde düzenlediği operasyonlarda, Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahir Cengiz, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Uzman Dr. Eyüp Varol ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Buldu’nun da aralarında olduğu 56 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ operasyonunda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı.
  • Güvenliik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ zanlılarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
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İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
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Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
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