26 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında baş hekim de var profesör de! FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de! Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli 26 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 71 kişiden 56'sı yakalanırken, gözaltına alınanların arasında kimi isimler ise dikkat çekti. FETÖ operasyonu kapsamında Biruni Üniversite Hastanesi’nin Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2020, 12:04 Son Güncelleme: 26 Eylül 2020, 12:04 İHA