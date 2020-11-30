264 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerini karada, denizde ve havada koruyarak 83 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla görevini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren açıklamada, şu bilgiler verildi:

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80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“Terörle mücadele harekatı kapsamında, son bir ayda 8’i büyük, 26’sı orta çaplı olmak üzere icra edilen 34 operasyonla, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı ile sağlanan alan kontrolünün artırılarak devam ettirilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen operasyonlarda bölge halkının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir. Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

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6 BİN 863 FETÖ’CÜ YAKALANDI

Açıklamada, hudut güvenliğinin, hudut birliklerince her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetleri ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs yakalanmış, 42 bin 884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 35’i FETÖ olmak üzere 52’sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. FETÖ ile mücadele, ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.”

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TEDBİRLER UYGULANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı tüm birlik, karargâh ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan koronavirüs tedbirlerinin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini belirten açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla en az yeni tip korona virüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir” denildi.