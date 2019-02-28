Gündem 28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
POLİTİKA

28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Pakistan, Hindistan ile tırmanan askeri gerilime karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olmasını istedi. Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'da. 28 Şubat 'Postmodern darbenin' üzerinden 22 yıl geçti. Vietnam'daki Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmadı. 28 Şubat 2019 Perşembe gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
  • Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında 'arabulucu' olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan ile Han, görüşmede Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan askeri gerilimi ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
  • Yeni parola 'Mavi Vatan'
  • Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatı Mavi Vatan 2019 başladı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ege ve Karadeniz’de hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağının mesajının verildiği tatbikat, yeni dönemin de parolası niteliğinde. Uzmanlar, tatbikatla Türkiye’nin bölgesel uyuşmazlıklarda jeopolitik çıkarlarının korunmasındaki kararlılığının sergilediğini ve bu milli hamleyle gayr-i hukuki girişimlere ve birtakım asılsız ideallere de net ve somut bir karşılık verildiğini ifade etti.

Yeni parola 'Mavi Vatan'
EKONOMİ
Yeni parola 'Mavi Vatan'
  • Kira gelir beyanı yarın başlıyor
  • 1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. Vergi dairelerinden veya www.gib.gov.tr adresi üzerinden 25 Mart'a kadar beyan verilebilecek.

Kira gelir beyanı yarın başlıyor
EKONOMİ
Kira gelir beyanı yarın başlıyor
  • TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası
  • Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesinin ardından gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. Olağanüstü kongreye kadar TFF başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği açıklanırken yeni TFF başkanıyla ilgili olarak UEFA yönetim kurulunda yer alan Servet Yardımcı'nın ismi ön plana çıkıyor.

TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası
SPOR
TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası
  • Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah beyazlıların bu toplantıda Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yollarını ayırmayı ve takımın gelecek sezon ki teknik direktörü ile ilgili fikir alışverişi yapacağı belirtildi.

Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
SPOR
Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
  • Sabah ezanı saati değişti
  • Kasım ayında sabah ezanı ve sabah namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilmişti. 1 Mart Cuma itibariyla sabah ezanı saatlerinde eski sisteme geri dönülecek. Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Şanlıurfa namaz vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sabah ezanı saati değişti
HAYAT
Sabah ezanı saati değişti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu darbecidir
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı" sözleri ile tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu darbecidir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu darbecidir
  • Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
SPOR
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
  • Kırgızistan'dan FETÖ kararı
  • Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan'dan FETÖ kararı
DÜNYA
Kırgızistan'dan FETÖ kararı
  • Enerji savaşında yeni dönem: Türk-İsrail ortaklığı
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Ankara’ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin yankıları hem uluslararası basında hem de Türkiye’de ses getirmeye devam ediyor. Enerji uzmanlarına göre bu ziyaret Türkiye-İsrail ilişkileri açısından da yeni bir dönemi beraberinde getirebilir. Uzmanlar, Mısır’ın İsrail’i devre dışı bırakarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı enerji anlaşmasına yanıtın, Türkiye-İsrail ortaklığı ve gazın Anadolu’dan Avrupa’ya taşınması üzerinden verilebileceği görüşünde.

Enerji savaşında yeni dönem: Türk-İsrail ortaklığı
EKONOMİ
Enerji savaşında yeni dönem: Türk-İsrail ortaklığı
  • 2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.

2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız
EKONOMİ
2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız
  • Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi
  • Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi
DÜNYA
Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi
  • Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı
  • Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran da yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "Öğretmenler sahipsiz değildir" ifadesini kullandı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise söz konusu savcıyla ilgili HSK'nın konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Müfettişlerin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacak. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı
GÜNDEM
Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı
  • Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak
  • ABD Başkanı Trump Vietnam'da basın toplantısında; "Kim Jong-un ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda bir karar vermedik. Kim çok enteresan bir karakter. Bazı seçeneklerimiz vardı ama bunları kullanmama herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak
DÜNYA
Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak
  • Elektrik desteği ödemesi 1 Mart'ta başlıyor
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye 40 lira ile 80 lira arasındaki elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Elektrik desteği ödemesi 1 Mart'ta başlıyor
EKONOMİ
Elektrik desteği ödemesi 1 Mart'ta başlıyor
Krizi Türkiye çözer

Krizi Türkiye çözer

​Pakistan Başbakanı Han, Erdoğan'dan arabulucu olmasını istedi.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.
28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Ev sahipleri dikkat

Ev sahipleri dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

Yakalandı

Yakalandı

​Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza kesildi.
Sabah ezanı saatleri değişti

Sabah ezanı saatleri değişti

​Yarından itibaren eski döneme dönülecek.

Şifası yok

Şifası yok

Doktorlar küçük çocuğun ellerini tedavi edemiyor.
Tesadüf değil

Tesadüf değil

Erdoğan, son 6 yılda yaşananlara vurgu yaptı.
15 yıl sonra yeniden

15 yıl sonra yeniden

Şenol Güneş Milli Takım'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Kırgızistandan FETÖ kararı

Kırgızistandan FETÖ kararı

​Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti.
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Kushner'ın Ankara ziyareti yeni bir sayfa açabilir.
Hedefimizi tutturacağız

Hedefimizi tutturacağız

​Bakan Albayrak: Bu yönde net sinyaller alıyoruz.
Keşmirde sular durulmuyor

Keşmirde sular durulmuyor

​Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi.
Bin tonun üzerinde bakliyat satışa hazır

Bin tonun üzerinde bakliyat satışa hazır

​Bakan Pakdemirli: Şimdiye kadar 110 ton satıldı.

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