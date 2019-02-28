28 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
- Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında 'arabulucu' olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan ile Han, görüşmede Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan askeri gerilimi ve bölgesel ilişkileri ele aldı.
- Yeni parola 'Mavi Vatan'
- Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatı Mavi Vatan 2019 başladı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ege ve Karadeniz’de hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağının mesajının verildiği tatbikat, yeni dönemin de parolası niteliğinde. Uzmanlar, tatbikatla Türkiye’nin bölgesel uyuşmazlıklarda jeopolitik çıkarlarının korunmasındaki kararlılığının sergilediğini ve bu milli hamleyle gayr-i hukuki girişimlere ve birtakım asılsız ideallere de net ve somut bir karşılık verildiğini ifade etti.
- Kira gelir beyanı yarın başlıyor
- 1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. Vergi dairelerinden veya www.gib.gov.tr adresi üzerinden 25 Mart'a kadar beyan verilebilecek.
- TFF başkanlığı için Servet Yardımcı iddiası
- Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesinin ardından gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. Olağanüstü kongreye kadar TFF başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği açıklanırken yeni TFF başkanıyla ilgili olarak UEFA yönetim kurulunda yer alan Servet Yardımcı'nın ismi ön plana çıkıyor.
- Beşiktaş olağanüstü toplanıyor: Yeni hoca belirlenecek
- Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah beyazlıların bu toplantıda Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yollarını ayırmayı ve takımın gelecek sezon ki teknik direktörü ile ilgili fikir alışverişi yapacağı belirtildi.
- Sabah ezanı saati değişti
- Kasım ayında sabah ezanı ve sabah namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilmişti. 1 Mart Cuma itibariyla sabah ezanı saatlerinde eski sisteme geri dönülecek. Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Şanlıurfa namaz vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu darbecidir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı" sözleri ile tepki gösterdi.
- Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- Kırgızistan'dan FETÖ kararı
- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.
- Enerji savaşında yeni dönem: Türk-İsrail ortaklığı
- ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Ankara’ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin yankıları hem uluslararası basında hem de Türkiye’de ses getirmeye devam ediyor. Enerji uzmanlarına göre bu ziyaret Türkiye-İsrail ilişkileri açısından da yeni bir dönemi beraberinde getirebilir. Uzmanlar, Mısır’ın İsrail’i devre dışı bırakarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı enerji anlaşmasına yanıtın, Türkiye-İsrail ortaklığı ve gazın Anadolu’dan Avrupa’ya taşınması üzerinden verilebileceği görüşünde.
- 2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağız
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.
- Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi
- Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.
- Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı
- Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran da yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "Öğretmenler sahipsiz değildir" ifadesini kullandı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise söz konusu savcıyla ilgili HSK'nın konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Müfettişlerin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacak. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.
- Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak
- ABD Başkanı Trump Vietnam'da basın toplantısında; "Kim Jong-un ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda bir karar vermedik. Kim çok enteresan bir karakter. Bazı seçeneklerimiz vardı ama bunları kullanmama herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadelerini kullandı.
- Elektrik desteği ödemesi 1 Mart'ta başlıyor
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye 40 lira ile 80 lira arasındaki elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıkladı.