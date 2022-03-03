28 Şubat mağduru babanın gurur günü

Amasya’da Beden eğitimi öğretmenliği yaparken 28 Şubat sürecinde başörtülü meslektaşlarına yapılan zulme karşı geldiği için mobinge uğrayan Adnan Keskiner, dönemin binlerce mağdurundan sadece biri. Baskılara dayanamayıp 2000 yılında istifa eden, kundaktaki bebeği ve bir oğlu ile işsiz kalan Keskiner, pazarda limon satarak geçimini sağladı. Keskiner, 28 Şubat’ın 25’inci yılında kızı Aybüke Afra Keskiner’in Amasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğretim görevlisi olarak işe başlamasının gururunu yaşıyor.

HAKARET ETTİ

O karanlık günlerin üzerinden yılllar geçse de hafızasından silinmeyen anları Yeni Şafak’a anlatan Keskiner, “Sene başında Milli Eğitim’de toplantı yapılıyordu. Aramızda başörtülü öğretmen arkadaşlar vardı. Milli Eğitim Müdürü ‘bunlar vatan haini, İran yanlısı Atatürk düşmanı’ gibi ifadelerle toplantıya başladı. Toplantıda arkadaşlarımıza hakaret etti” dedi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM

Hakaretlere dayanamayıp Milli Eğitim Müdürüyle tartışmaya girdiğini aktaran Keskiner, yaşadığı o anları ve ailesiyle geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:

“Müdür bey dedim kalktım ayağa. Beni görüp bıyıklarımı işaret etti. Sonra bende öğretmen arkadaşlarımıza hakaret edemeyeceğini söyleyip müdahalede bulundum. Bana soruşturma açıldı ve gece yarısına kadar nezarette tuttular. Bir yıl içerisinde üç kere okulumu değiştirdiler. Şehir dışına tayin edince istifa ettim. Başta pazarda limon, elma ve elime ne gelirse satmaya başladım. Şimdi fabrika sahibiyim ve 70 çalışanım var. Tesadüf şudur ki 28 Şubat’ın yıl dönümünde kızım da benim gibi eğitimci olarak göreve başladı. Bize bıyıklıyız diye kötü şeyler yaşatıyorlardı.”

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