284 bin TL'lik elektrik faturası şoke etti! Edirne’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu’ya gelen elektrik faturası şoke etti. Koronavirüs nedeniyle dükkânı 75 gündür kapalı olmasına rağmen 284 bin 401 lira elektrik faturası gelen Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den ise faturanın iptal edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 11:47 Son Güncelleme: 26 Haziran 2020, 11:48 İHA