Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 284 bin TLlik elektrik faturası şoke etti
EDİRNE

284 bin TL'lik elektrik faturası şoke etti!

Edirne’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu’ya gelen elektrik faturası şoke etti. Koronavirüs nedeniyle dükkânı 75 gündür kapalı olmasına rağmen 284 bin 401 lira elektrik faturası gelen Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den ise faturanın iptal edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu.
Kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını söyledi.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ’a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

ÖNCE ŞOK OLDU SONRA RAHATLADI

Elektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ’den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.

Minibüste ayakta yolcuya filmli kamuflaj: Fazladan 14 yolcu çıktı
GÜNDEM
Minibüste ayakta yolcuya filmli kamuflaj: Fazladan 14 yolcu çıktı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın sırları

Beyaz Saray'ın sırları

​Türkiye düşmanı John Bolton kitabında neler anlattı?
YPG/PKKya alçak yardım

YPG/PKK'ya alçak yardım

İşgal ettiği bölgelerde maaşları yüzde 150 artırdı.
25 ilde arsa satacak

25 ilde arsa satacak

​4 milyon m2'ye yakın 199 arsa için ihale yapılacak.
Manisa<br>merkezli deprem

Manisa
merkezli deprem

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.
Böyle salladı

Böyle salladı

​Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntü.
Filmli kamuflaj!

Filmli kamuflaj!

Polis kapıyı açtırınca fazladan 14 yolcu çıktı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Telefondan<br>FETÖ elebaşı çıktı

Telefondan
FETÖ elebaşı çıktı

​Adana'daki operasyonda sulama kanalına atılmıştı.
Sözleşme<br>detayları belli oldu

Sözleşme
detayları belli oldu

​Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaşma sağladı.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Bu 'normal' değil

Bu 'normal' değil

​Ne pandemi kurallarını tanıdılar ne de trafik...
Randevuyla yapılacak

Randevuyla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​1.5 yaşındaki Ecrin'in kemikleri dere kenarında bulunmuştu.

Trump canlı yayında eski danışmanını aşağıladı.

​Kadro dışı kalan Emre'nin yeni takımını açıkladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.