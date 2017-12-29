29 Aralık Cuma Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
FETÖ'cüyüm dedi teslim oldu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Bu şok itiraf polisleri de şaşkına çevirdi. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti.
BAE'nin planı ertelendi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da kurulması konusunda anlaşmaya varılan askeri üs projesinin ertelendiği bildirildi.
New York'ta yangın
New York'un Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi ise yaralandı. New York Belediye Başkanı Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.
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