29 Aralık Cuma Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:





FETÖ'cüyüm dedi teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Bu şok itiraf polisleri de şaşkına çevirdi. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti.

GÜNDEM FETÖ'cüyüm dedi teslim oldu





BAE'nin planı ertelendi

REKLAM

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da kurulması konusunda anlaşmaya varılan askeri üs projesinin ertelendiği bildirildi.

DÜNYA BAE'nin Afrika'daki üs planı ertelendi

New York'ta yangın

New York'un Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi ise yaralandı. New York Belediye Başkanı Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.

DÜNYA ABD'de yangın: 12 ölü

Maç Sonuçları