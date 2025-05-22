2B’de tapu müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. kuruluş yıl dönümü programına katıldı, müjdeyi verdi. Konuşmasında tapu teşkilatının 60 milyon parseli kayıt altına aldığını belirten Kurum, 2B arazileriyle ilgili önemli açıklama yaptı. 5 milyon vatandaşın heyecanla beklediği bir adımı attıklarını belirten Kurum, “Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Gerek imar planı noktasında gerek 2B alanların tescili noktasında gerek tescilsiz arazilerin tescil edilip ekonomiye kazandırılması noktasında, vatandaşımızın bekleyen imar haklarını, planla ilgili sorunlarını hep birlikte aşacağız” dedi.





14 BİN KİLOMETREKARE EKONOMİYE GÜÇ KATACAK

Murat Kurum, henüz tescil edilmemiş arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını, tescil harici olduğu için bir değer ifade etmeyen tüm arazilerin tespitine başladıklarını aktardı. Binlerce uzman çalışanın, 81 ilin her metrekaresini kayıt altına almaya devam ettiğini anlatan Kurum, 3 ay içerisinde yaklaşık 14 bin kilometrekare alanın tespit edileceğini, bu alanların tescilinin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Kurum, bu arazilerin, çiftçinin tarımsal ihtiyaçları, turizm alanları, sanayide üreticiye destek ve esnafın talebini karşılamak için kullanılacağını, Türkiye ekonomisine güç kazandıracaklarını kaydetti.





KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

İstanbul’da depreme yönelik hazırlıklara da değinen Bakan Kurum, depremi İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük problemi ve bir beka meselesi olarak değerlendirdiklerini aktardı. Bakanlık olarak her zaman iş birliğine açık olduklarını belirten Kurum, “Biz bu noktada bakanlığımızın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu her ortamda ifade ediyoruz. Valiliğimize de bu işin koordinasyonu noktasında gerekli talimatı verdik ve şimdi 39 ilçe belediye başkanımız, teşkilatlarımızla birlikte, vatandaşın bizden beklediği sorunları tek tek çözmek durumundayız” diye konuştu.





Üç boyutlu şehir modeli projesi

Bakan Murat Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’yle de her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceklerini dile getirdi. Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacaklarının altını çizen Kurum, “Bir yerde kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz” şeklinde konuştu. Kurum. 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile Değer Bilgi Merkezi’nin ilk uygulamasının İstanbul’da olacağını sözlerine ekledi.



