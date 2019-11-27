CHP'de bumeranga dönüşen 'Külliye'ye giden CHP'li' kumpasında dün bir ‘özür’ bir de ‘suç duyurusu’ geldi. İddiayı ortaya atan gazeteci Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür diledi. Turan, dünkü köşesinde "Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, CHP eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum. Bunu bir ‘trafik kazası’ gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" dedi.

Muharrem İnce

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Rahmi Turan

ÇETEYİ TARİF ETTİ

İsmi Külliye’ye giden CHP’li olarak Turan tarafından açıklanan CHP’li Muharrem İnce de skandala tepkisini sosyal medya hesabından sürdürdü. Daha önce parti içerisinde 'çete' olarak adlandırdığı kişileri isim vermeden eleştiren İnce, şu mesajları paylaştı: "Her Cumhuriyet Halk Partili için, parti her şeyin önünde ve üstündedir. Partiyi korumak, partinin değerlerinin taşıyıcısı olmaktır. Ben değil, bütün partililer son birkaç günde istemediğimiz şeyleri yaşıyorsak bunun sorumlusu partide olup kendilerini partinin değerleriyle buluşturamamış insanlardır.”

İNCE’DEN DAVA HAMLESİ

Talat Atilla

Gün içinde İnce’den bir de dava hamlesi geldi. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği" iddasıyla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile bir internet sitesinin sahibi Talat Atilla'ya manevi tazminat davası açtı. İnce adına avukat Mustafa Kemal Çiçek tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, bazı mahfillerde hazırlanan, tümüyle hayal ürünü mesnetsiz bir kumpasın hayata geçirildiği kaydedildi.

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3-5 KURUŞLUK DAVA

Dilekçede, "Çamur at izi kalsın mantığı ile hareket edilerek, haber kisvesi altında ileri sürülen bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır” ifadeleri yer aldı. Tüm toplumun tepkisini çeken bu yalan haber ile davalıların, İnce'nin kişilik haklarını ağır bir biçimde ihlal ettiği vurgulanan dilekçede, Rahmi Turan'dan 5 kuruş, diğer davalı Talat Atilla'dan ise 3 kuruş manevi tazminat talep edildi. İnce, ayrıca söz konusu olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Rahmi Turan ve Talat Atilla'nın görevlerini kötüye kullanarak "iftira ve hakaret" suçlarını işlediği kaydedilerek, şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davasının açılması, yargılama sonucunda şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

Koltuk kavgası



CHP’yi sarsan ‘Külliye’ye giden bir CHP’li’ kumpasının ardında partide yaşanan koltuk kapma savaşının yattığı ileri sürüldü. Parti örgütlerinin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye kadrolarına yerleştirilememesinin tabanda tepkiye neden olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, bu nedenle örgütün tepkisini delege seçimlerinde sandığa yansıttığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin örgütte kırılan etkisini toparlamak için söz konusu tezgahı planladığı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken önceki gün yapılan yapılan MYK’da önemli kararlar alındı. Olay hakkında parti sözcüsü dışında kimsenin açıklama yapmaması kararı alındı.

Hala yalanı savunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Külliye’ye giden CHP’li” iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi’ni getirin, yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki bir şey söyledik hemen geri adım atacağız. Biz haklıyız, kumpas kuracaksın, meydanlara çıkıp bir sürü laf edeceksin, laf edeceğine geleceksin karşıma iki insan gibi konuşalım. Dünya kadar kanalın var. Ayrıca çok korkulacak bir adam da değilim, her insana saygılıyım, rakibime bile saygılıyım. Herkesin anlayacağı dilden soru soracağım, ondan da cevap bekleyeceğim. O da hangi soruyu sorarsa sorsun, ona cevap vereceğim. Ayrıca ben yalnız başıma çıkacağım, sen istiyorsan bir sürü adam alabilirsin, kendi yandaşların ve öğretim görevlilerin de var, bir ordu olarak da gel, söz veriyorum tek başıma çıkacağım.”