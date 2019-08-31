Gündem 3 milyon çocuk eğitim alamıyor
EĞİTİM

3 milyon çocuk eğitim alamıyor

Dünyadaki 7 milyon çocuk mültecinin 3 milyonundan fazlası eğitim alamıyor. BM raporuna göre, eğitim alan mülteci çocukların sayısı ilkokul sonrası yaşlarda giderek azalıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak

7 MİLYON ÇOCUK MÜLTECİ

Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “Mültecilerin Eğitim Krizi” başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünya genelindeki 7 milyon 100 bin çocuk mültecinin ancak 3 milyon 700 bininin eğitim alabildiğine dikkat çekildi. Raporda, dünya genelinde ilkokul çağındaki çocukların yüzde 91’nin okula gittiği ancak bu oranın çocuk mülteciler arasında sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.

ORANLAR GİDEREK DÜŞÜYOR

Fotoğraf: Arşiv

qÇocuk mültecilerin eğitimine yönelik durum, ilkokul sonrası daha da kötüleşiyor. Dünya genelinde ilkokul sonrası eğitimlerine devam eden çocukların oranı yüzde 84 iken çocuk mültecilerin arasında bu oran yüzde 24’te kalıyor. Yine yüksek okul ya da üniversite öğreniminde de dünya genelinde oran yüzde 37 iken, çocuk mültecilerin ancak yüzde üçü bu düzeyde eğitim görebiliyor.

TÜRKİYE’DE DİL PROGRAMI

BM raporunda, okula gitme sıkıntısı olan mültecilerin Uganda, Sudan, Türkiye, Pakistan ve Lübnan’da yaşadıklarına yer verildi. Ancak raporda pek çok ülkede çocuk mültecilerin okul sistemine entegre edilmelerine yönelik yoğun çabaların olduğuna, Türkiye’de, Türkçe dil programı başlatıldığı, bu kapsamda eğitim araçlarının hazırlandığı ve ek öğretmenlerin göreve alındığı bilgisine yer verildi.

  • ‘Bedelini gelecekte öderiz’
  • Flippo Grandi
  • BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi için yatırım yapılmaması durumunda gelecekte bedelinin ödeneceğini söyledi. Grandi, “Gelecek hayatlarında ayakları üstünde duramayacak, iş bulamayacak ve yaşadıkları toplumu zenginleştiremeyecek bir nesil olur” diye konuştu. BM, eğitim raporunda sunduğu veriler ışığında çocuk mültecilerin bulundukları ülkelerin eğitim sistemine dahil edilmeleri ve okul diplomalarının tanınması konusunda çağrı yapıyor.

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