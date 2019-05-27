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3 yaşındaki çocuk üvey baba dayağından öldü - İzmir'de üvey babadan ölüm dayağı

3 yaşındaki çocuk dayaktan öldü: Üvey baba gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde, vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3), hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Abdülkadir Doğan'ı darp etmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Üvey baba dayağı nedeniyle öldüğü iddia edilen çocuk.
Üvey baba dayağı nedeniyle öldüğü iddia edilen çocuk.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darp etmeye başladı.

Eve geldiğinde küçük çocuğunu hareketsiz yatarken buldu

Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

Motosiklet çarptı iddiası

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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