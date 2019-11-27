Gündem 3 yıl hapsi isteniyor
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3 yıl hapsi isteniyor

Eminönü’de, çarşaflı bir kadına hakaret eden 71 yaşındaki Emine Ayfer Türkcan’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Türkcan’ın, 23 yaşındaki Gizem Kaya’ya “Arabistan’a defol git, bu ülkede işiniz ne?” dediği ortaya çıktı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eminönü’den vapura bindiği sırada, çarşaflı bir kadına hakaret eden 71 yaşındaki Emine Ayfer Türkcan’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. 19 Kasım’da Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan müşteki Gizem Kaya, (23) kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kaya, olay günü Eminönü İskelesinden vapura bineceği sırada Emine Ayfer Türkcan’ın yanından geçerken kendisine hitaben, “Arabistan’a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?” dediğini, ayrıca yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu anlattı. Türkcan ise ifadesinde, müştekiyi Arap sandığını ve darbetmediğini iddia etti.

Kameraların incelemeye alındığı soruşturma kapsamında Türkcan tutuksuz yargılanacak.

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  • Karaköy’de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Semahat Yolcu hakkında hazırlanan ve 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 26 Aralık’ta yapılacak.

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