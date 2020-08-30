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Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk bayrağı görselleri ve resimli kutlama mesajları
POLİTİKA

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk bayrağı görselleri ve resimli kutlama mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde etmesinde 98 yıl önce tarihi bir zafer yaşandı. Türk ordusu, Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde zafer elde ederek, büyük bir desten yazdı. Birinci Dünya Savaşı sonrası türlü bahanelerle işgale başlayan, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti, adeta bölgeden sürülmeye çalışıldı. 98 yıl önce işgalcilere teslim olmayı reddeden Türk milleti, küllerinden yeniden doğacaktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
98 yıl önce tarihi bir zafere imza atıldı.
98 yıl önce tarihi bir zafere imza atıldı.

Türk milleti 98. yıl önce tarihi bir zafere imza attı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı için en güzel Türk bayrakları:

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk bayrağı görselleri ve resimli kutlama mesajları
FOTOĞRAF 11
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30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
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Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.
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İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
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Zaferimizin 98.yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.
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30 Ağustos Zaferi, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için başlatılan büyük mücadelenin askeri alandaki başarısıdır. Başta ekonomi, eğitim olmak üzere öteki alanlardaki mücadelemiz sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramını bu ruhla kutluyoruz.
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30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...
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Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yüce Türk Milleti'nin verdiği onur ve büyük bir mücadele neticesinde, zaferle sonuçlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü gururla kutluyorum.
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30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere büyük Türk milletinin bağımsızlığı ve onuru için vatanı uğruna canlarını feda eden ilk şehidimizden günümüze kadar olan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.
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30 Ağustos 1922, halkımızın ve ordumuzun büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, tüm ülkenin seferber olduğu bağımsızlık mücadelesinin zafer ile sonuçlandığı 30 Ağustos’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, yiğit askerlerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.
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Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramı Türk bayrağı görselleri ve resimli kutlama mesajları
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde etmesinde 98 yıl önce tarihi bir zafer yaşandı. Türk ordusu, Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde zafer elde ederek, büyük bir desten yazdı. Birinci Dünya Savaşı sonrası türlü bahanelerle işgale başlayan, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti, adeta bölgeden sürülmeye çalışıldı. 98 yıl önce işgalcilere teslim olmayı reddeden Türk milleti, küllerinden yeniden doğacaktı.
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