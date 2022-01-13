Gündem -30 derecede savaş veriyorlar Hemşireler dondurucu havaya rağmen yollara düştü
ARDAHAN

-30 derecede savaş veriyorlar: Hemşireler dondurucu havaya rağmen yollara düştü

Türkiye'de kara kışın sert ve çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da, zorlu hava koşullarına aldırmayan sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele etmek için kilometreleri aşıp, vatandaşa aşı ulaştırıyor. Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz "Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.

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Haber Merkezi DHA
​-30 derecede savaş veriyorlar: Hemşireler dondurucu havaya rağmen yollara düştü
Ardahan'da hemşireler dondurucu havaya rağmen çalışıyor.

Termometrelerin sıfırın altında 30'ları gösterdiği kentte kar, fırtına ve soğuk demeden çalışan sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir tek kişiyi dahi aşısız bırakmak istemiyor. Bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşan sağlık ekipleri, her türlü coğrafi zorluğa rağmen köy, ilçe ve kent merkezlerinde aşı uygulamasını aksatmadan sürdürüyor.

Ev ev dolaşıp tarama yapıyorlar

Ev ev dolaşarak sağlık taraması yapan ekipler, aynı zamanda köy okullarında toplanan vatandaşların da Covid-19 aşılarını uygulamaya çalışıyor.

Merkeze 46 kilometre uzaklıktaki 370 nüfuslu Beşiktaş köyünde aşı çalışması yapan mobil ekipler, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Aşı için geldikleri adresin önündeki köpeklerin saldırısına uğrayan ekipler, ev sahiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.

"Tek isteğimiz aşılamalara katılmaları"

Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz, tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek "İklim koşullarında ve zorlu şartlarda, aşılama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz; aşılamalara katılmaları. Bazen evlere gittiğimizde evin önünde köpeklerin saldırısına uğrayabiliyoruz. Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

25-31 Aralık haftalık koronavirüs haritasına göre; Ardahan'ın vaka sayısı 100 binde 20,80 olarak açıklandı. Kentte en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 89,1, ikinci doz olanların oranı yüzde 83, üçüncü doz oranı ise yüzde 31,8 olarak bildirildi.

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