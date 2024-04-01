31 Mart bizim için dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk açıklamasını 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde yaptı. Konuşmasına “Tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum” diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti: “Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun, diyorum.”

DEMOKRASİMİZ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

“31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık. Münferit baze vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu'da bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretine şahit olduk. Emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle cidd bir sorun çıkmadı. Vatandaşları sağ duyusu, güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

MİLLET SÖZÜNÜ SANDIKTA SÖYLER

“Burada öncelikle bir hususu ifade etmek durumundayım: Seçimler, biliyorsunuz, demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet, sözünü sandık yoluyla söyler.

Millet, siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet, uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının; hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır.”

DİK DURACAĞIZ

Akandakilerin “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganlarının ardından Erdoğan, “Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz” dedi. Erdoğan ardından şöyle devam etti: “31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de Türk milleti, yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır.”

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

“Seçim maratonunda kazanan; adaylardan önce Türkiye olmuş, milletimiz olmuş, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün, AK Partiye ve Cumhur İttifakına oy verenlerle birlikte, demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. Buradan, siyasi parti fark etmeksizin iradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Millet iradesi başımızın tacı

Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduklarını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, millettin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve azalarını ayrı ayrı kutluyorum.”

ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ

“Görev sürelerince atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş şehirlerin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Millet sözünü söylemiş, kararını vermiştir. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları atacağız. Önümüzde 4-4,5 yıllık süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz, eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bir sonraki seçimlere olan dönemi kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.”

Birlikte kazanarak devam edeceğiz

31 Mart seçimlerinin son 22 yılda girdikleri 18. sandık imtihanı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Hep başardık, başararak geldik. Bundan sonra da başararak yola revan olacağız. Bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü özveriyle çalıştı, emek verdi. Genel merkezimizden, il başkanlıkları, ilçe başkanlılarına, sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye tüm MHP'li kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim defteri kapandı

“Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır” diyen Erdoğan şöyle devam etti “Son 1 yıldır ülkemizi milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterini bugün itibariyle kapanması büyük kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla süre var. Bu zamanı değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Hem hükümette hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası, ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide orta vadeli program ve 12. kalkınma programımızı kararlılıkla uyguladık bugüne kadar. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyası, bürokrasi, tüccar, esnaf, işçi, öğrencilerimize kadar herkes k endi asıl gündemine odaklanabilecektir. İyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz.”

Erdoğan sembol ilçelerde lider

Cumhur-başkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en çok oy aldığı illerde yerel seçimlerde de AK Parti yarışı önde götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 90 ve üzeri oy aldığı ilçelerde seçmen yerel seçimlerde de AK Parti dedi. AK Parti, Adıyaman Sincik’te yüzde 58,5, Samsat’ta yüzde 71,2, Şanlıurfa Akçakale’de yüzde 54,6, Bolu Dörtdivan’da yüzde 53,5, Trabzon Hayrat’ta yüzde 72 oy aldı. MHP’nin adayı gösterilen Şanlıurfa Harran’da yüzde 60,9, Çankırı Yapraklı’da ise yüzde 45,8 oy aldı.

SÖĞÜT VE AHLAT CUMHUR’DA

Bilecik Sögüt ve Bitlis Ahlat’ta Cumhur İttifakı adayları seçimi kazandı. Söğüt’te yarışan MHP adayı yüzde 28,9, Ahlat’ta yarışa giren AK Parti adayı ise yüzde 46 oy aldı. CHP’nin kalesi Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy’de CHP adayları seçimi kazandı. CHP’ye, Bakırköy’de yüzde 65,6, Beşiktaş’ta yüzde 67,5, Kadıköy’de yüzde 68,8 oy geldi. Çankaya’dan CHP’ye yüzde 65,3 oy geldi.







